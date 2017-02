Die nuutste oor Joost van der Westhuizen se toestand in die hospitaal

Joost van der Westhuizen se J9-stigting het Sondagaand goeie nuus met die oud-Bok se aanhangers gedeel.

Mense hou wêreldwyd asem op oor Joost se gesondheid. Die gewese Springbokkaptein is Saterdag in ’n kritieke toestand in die Life Fourways-hospitaal in Johannesburg se waakeenheid opgeneem.

“Dit gaan vandag heelwat beter met hom, hoewel hy moeg is. Hy het vanmiddag gerus,” het die stigting Sondagaand op sy Facebook-blad gesê. J9 beywer hom vir bewusmaking van die aftakelende motorneuronsiekte (MNS).

Joost, by wie MNS in 2011 gediagnoseer is, het net meer as twee maande gelede ’n suurstofmasjien begin gebruik. Dit help hom veral snags wanneer hy asemnood ervaar.

Pieter van der Westhuizen (47), Joost se broer, het Sondagoggend aan Huisgenoot bevestig dat Joost met ’n ventilator suurstof deur middel van ’n pyp in sy mond kry.

Joost se geliefdes word oorval met bemoedigende boodskappe en mense oraloor bid vir hom. “Dankie vir die volgehoue ondersteuning vir hom en sy familie,” het die stigting geskryf.

J9 het vroeër Sondag ook geskryf Joost in is ’n kritieke maar stabiele toestand. “Hy toon goeie reaksie op sy geliefdes en hy stry moedig voort. Hy is regtig ons Superman.”