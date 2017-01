Dié man se beskrywing van sy vrou se grimering sal jou lekker laat giggel

Marlize Veenhof van Johannesburg is ’n grimeerkunstenaar met ’n formidabele kennis van grimering. Maar nes baie vroue is Marlize se man, Kevin, nie so op die hoogte van die jongste grimeermodes nie.

Dit het vir groot pret gesorg toe Kevin onlangs op Marlize se gewilde YouTube-blad, Kandy Kane Make-Up, ’n video help beskryf waarin sy haar grimeertruuks demonstreer.

“Kevin is ’n bok vir sports en het byna dadelik ingestem toe ek hom vra of hy die beskrywing vir een van my video’s sal doen,” vertel Marlize aan Huisgenoot.

Sy doen gewoonlik self die vertelling vir haar grimeervideo’s, wat al meer as 450 000 trefslae op YouTube het, maar hierdie keer moes Kevin, met wie sy in Oktober getrou het, probeer sin maak van onderlaag, skakerings oogskadu en lipstiffie.

Mense was gaande oor die video en Marlize giggel self ewe lekker vir haar man se streke. “Hy het ook al eenkeer my grimering probeer doen, wat net so snaaks was.”

Kyk hier na die oulike video: