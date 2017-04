Die jongste verwikkeling in die soektog na vermiste beroepsjagter van Limpopo

Scott van Zyl (44), eienaar van SS Pro Safaris, het op 7 April verdwyn nadat hy saam met sy honde veld toe is.

Sy honde het later alleen teruggekom. Scott was saam met ’n groep buitelandse jagters naby die Chikwaraka-kamp in Zimbabwe.

Laat Saterdagmiddag het Netwerk24 berig dat die soektog na Scott amptelik afgelas is.

Daar is die afgelope week sedert sy verdwyning onverpoos deur onder meer Heritage Protection Group (HPG), ’n misdaadbestrydingsorganisasie, die Suid-Afrikaanse Jagtersvereniging, die weermag, en die polisie in Limpopo sowel as in Zimbabwe, na hom gesoek.

Op 12 April is daar selfs vanuit die lug pamflette by verafgeleë nedersettings versprei met Scott se gesig daarop, asook ’n ruim beloning vir enige inligting wat tot sy opsporing kon lei.

Gerhard Vos, wat die soekspanne koördineer, was Vrydag nog vasbeslote om met die soektog te volhard. In daardie stadium was die soektog net afgeskaal en nie afgestel nie.

Die Van Zyls bly in Marken in Limpopo. Scott en en sy vrou, Suré, het twee kinders, Sanél (11) en SH (7).