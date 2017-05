‘Die ding gaan my pla’ – Tokai-tiener se vermeende moordenaar

Howard Oliver word daarvan beskuldig dat hy Franziska Blöchliger (16) op 7 Maart 2016 in die Tokaibos in Kaapstad se suidelike voorstede verkrag, vermoor en beroof het.

Terwyl hy ontken dat hy haar verkrag en vermoor het, het Oliver erken hy het die tiener van haar ring en selfoon beroof nadat hy mandrax gebruik het.

André van Rooyen, wat saam met Oliver op die wynplaas Klein Constantia gewerk het, het Donderdag in die hooggeregshof in Kaapstad getuig dat Oliver hom op die aand van die moord twee keer gebel het. Hy het nie die nommer as Oliver s’n herken nie.

Oliver het Van Rooyen aangesê om hom by ’n winkel te ontmoet. Hy het getuig dat hy en Oliver mandrax en dagga gebruik het. Oliver het vir hom gesê “die ding gaan my pla”.



Volgens Van Rooyen het Oliver “nie lekker gelyk” nie. Hy was kriewelrig, maar wou nie sê wat aangaan nie.

Die twee is die volgende môre saam met nog werkers op ’n vragmotor werk toe. Die werkers het oor die moord gepraat. Van Rooyen sê hy het toe eers van die tiener se dood gehoor.



Konst. Donivan Pietersen van Kirstenhof se polisiekantoor het Donderdag getuig oor die vier mans wat hy in verband met Franziska se moord in hegtenis geneem het. Een van hulle was Jerome Moses.

Hy het aan die polisie gesê Oliver het hom ’n selfoon gegee. Die polisie het daarna na Oliver se huis gegaan, maar sy vrou het hulle ingelig dat hy by die werk is. Hulle het na Klein Constantia gegaan waar hulle Oliver ondervra het.

Oliver het hulle op sy beurt vertel hy het die selfoon by Moses gekry.

Oliver is op die plek in hegtenis geneem. Geen juweliersware is gevind in sy rugsak wat hy by hom gehad het nie.

Woensdag het Tracy Daniels van die woonbuurt Westlake getuig dat sy Oliver gesien het op die dag van Franziska se moord.

Hy het vir ene Markie – iemand wat voertuie skoonmaak – geskree dat hy ’n “gevaarlike foon” het wat hy “moet verander”.

Ene Baby het Franziska se gesteelde iPhone op 8 Maart 2016 na die Kirstenhof-polisiekantoor geneem.

Pietersen het vandag getuig hy ken nie net Oliver nie, maar ook Jonathan Jonas, wat in Westlake in hegtenis geneem is. Hy het egter nie uitgewei oor hoe goed en van waar hy hulle ken nie.

Ken Klopper (vir Oliver) het dit aan Pietersen gestel dat hy geensins betrokke was by die inhegtenisneming van sy kliënt nie. Pietersen hou vol hy was.

Oliver, ’n getroude man en die pa van twee kinders, is al van die vier beskuldigdes wat steeds van verkragting en moord aangekla word.



’n Video is vandag in die hof gewys waarin Oliver, sy regsverteenwoordiger en kapt. Bok verskyn. In die video word Oliver se regte aan hom verduidelik.

Hy sê vir die polisieman dat hy die misdaadtoneel wil uitwys.

Die saak duur voort.

Bykomende bron: news24.com