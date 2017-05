Deurbraak ná vermiste 3-jarige se lykie in vlak graf gevind is

’n Veertigjarige man is vir die moord op die driejarige Courtney Pieters in hegtenis geneem, het die Wes-Kaapse polisie Sondag bevestig.

Die kind se lyk is Saterdagmiddag in ’n vlak graf in die Epping industriële gebied gevind, 10 dae nadat sy voor haar huis in Elsiesrivier vermis geraak het.

Die verdagte is Sondag in Saturn Close, Elsiesrivier, in hegtenis geneem, het kapt. FC van Wyk in ’n verklaring gesê.

Nadat hy aangekla is sal die verdagte na verwagting in die landdroshof in Goodwood verskyn.

Sondag het Van Wyk gesê ’n nadoodse ondersoek moet nog gedoen word om die oorsaak van die dood vas te stel.

