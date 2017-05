De Zalze-moordhuis: Foto’s wys gru-toneel met bebloede lyke

Ontstellende foto’s van die vermoorde Van Breda-gesin gee ’n mens ’n idee van die slagting wat plaasgevind het op die aand toe hulle vermoor is.

Die foto’s, wat as bewysstukke by die hof ingedien is, mag volgens regter Siraj Desai nie gepubliseer word nie.

Die moordsaak waarin Henri van Breda daarvan beskuldig word dat hy sy pa, Martin (54), ma, Teresa (55), en ouboet, Rudi (22), met ’n byl om die lewe gebring het, is Dinsdag in die hooggeregshof in Kaapstad voortgesit.

Die Van Breda’s se lyke is die oggend omstreeks seweuur op die luukse landgoed De Zalze by Stellenbosch aangetref. Henri se kleinsus, Marli (18), het die aanval met ernstige kopwonde oorleef.

Die kamer met die vaal beddegoed waarin Rudi en Henri geslaap het, is tydens die aanval in ’n bloedbad omskep.

Op die foto’s kan gesien word hoe Rudi aan die voetenent van die een bed lê en Martin halfpad op die ander. Hulle was albei hemploos en in ’n slaapbroek.

Teresa lê in die gang buite die kamer met haar nagklere wat halfpad opgetrek is. Langs haar staan ’n boekrak.

Die lakens van die bed waarop Martin lê, is deurdrenk van die bloed en die gedeelte van die houtvloer waar Rudi met sy arms onder hom ingevou lê, vol bloedsmeersels. Twee verdwaalde blou tekkies staan naby Rudi in die bloed op die grond.

Tussen die twee beddens staan ’n tafel met onder meer ’n boks sneesdoekies daarop asook reukweerder/deodorant en ’n bottel room wat omgeval het. Daar is ook bloedspatsels teen die lampskerm op die tafel.

Van die foto’s toon verskeie kapwonde aan Rudi en Martin se skedel, maar dis onduidelik presies hoeveel keer hulle getref is.

In die lywige lêer vol foto’s sien ’n mens ook foto’s van ’n ongespoelde toilet, ’n wasgoeddraad met linne op, asook dié wat tydens die nadoodse ondersoek geneem is.

