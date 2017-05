De Zalze-bylmoordsaak: Hoof van landgoedsekuriteit gee toe – dis ’n ou truuk van booswigte

Jy sal toegang tot die De Zalze-landgoed kan kry indien jy deur die gate onder die heining skuif wat deur ystervarke gegrou word.

Adv. Pieter Botha het dit aan die hoof van sekuriteit by die landgoed, Marcia Rossouw, gestel en gesê dit sal boonop ook moontlik wees om nie-geleidende klere te dra wat jou teen die geëlektrifiseerde heining sal beskerm.

Sy was egter van mening dat jy bietjie dieper sal moet grawe.

Dit was Maandag die sewende dag in die opspraakwekkende moordverhoor waarin die middelkind van die Van Breda-gesin aangekla word van die moord op sy ouers, Martin (54) en Teresa (55) van Breda, asook sy ouer broer, Rudi (22).

Sy suster, Marli (18), het die aanval oorleef, maar het ernstige kopbeserings opgedoen.

Henri is Maandag weer eens deur sy oom André du Toit bygestaan. By hom was ’n onbekende vrou wat tydens middagete by Pieter se kantoor in verdwyn het.

Marcia is uitgevra oor die oggend wat die moorde aan die lig gekom het. “Die polisie het met ’n hoë spoed by die landgoed aangekom. Ek het een van die sekuriteitswagte saam met hulle gestuur.”

Later het hulle die heining nagegaan om te kyk of hulle enige ongerymdhede kon vind, maar het niks gekry nie.

Sy is ook gevra oor die alarms wat volgens ’n verslag van Thorburn Security, die maatskappy wat die sekuriteit op die landgoed behartig, afgegaan het, maar nie opgevolg is deur die sekuriteitsbeamptes wat die nag aan diens was nie.

Sy het verduidelik dat dit alarms was wat as gevolg van ’n verlaging van volts in die elektriese heining afgegaan het en dat dit nie as ware alarms gesien word nie.

Pieter het beswaar gemaak teen die getuienis en gesê dat sy nie ’n alarmdeskundige is nie en daarom nie daaroor kan getuig nie. Tog is dit toegelaat omdat sy elke dag met die stelsel werk.

Hy het haar ook uitgevra of dit moontlik kon wees dat iemand die alarm met iets soos ’n nat tak kan laat afgaan en dan van die geleentheid kan gebruik maak om oor die heinig te klim en sodoende ongesiens die landgoed binne te gaan.

“Sover ek weet is dit ’n ou truuk van booswigte,” het hy gesê. Marcia het toegegee dat dit moontlik is.

Die hof het ook gehoor dat sommige inwoners soms hul toegangskaarte vir ander uitleen. Marli het byvoorbeeld haar kaart aan haar vriend en sy ma geleen en Henri het ook sy kaart voorheen uitgeleen.

Henri het deurentyd uitdrukkingloos in die beskuldigdebank gesit en luister na die getuienis en sover moontlik deur die dokumente gegaan wat as bewysstukke by die hof ingedien is.

Kyk Henri se volledige pleitverduideliking hier: