De Zalze-bylmoordsaak: Daar was ‘harde stemme’ daai aand, hoor hof

’n Buurvrou het die aand van die De Zalze-bylmoorde manstemme hard gehoor argumenteer. So het sy Dinsdag op die 12de dag van hierdie opspraakwekkende moordverhoor in die Wes-Kaapse hooggeregshof getuig.

“Ek het die kinders in die bed gesit en by die eetkamertafel gesit en werk,” vertel Stephanie Op’t Hof. Dit was seker so 22:00 toe ek harde stemme hoor. Dit was vir my ’n skok. Ek het my werk gelos en opgekyk. Dit was ’n opskudding. Dit het soos ’n argument geklink.”

Sy het gesê sy het nog nooit vantevore dié soort bakleiery gehoor nie.

Volgens haar het die bakleiery in Göskestraat in die luukse landgoed tot ná middernag aangehou. Sy het eindelik gaan slaap. Omstreeks 04:00 die oggend het sy bewus geraak dat haar seuntjie wakker is.

Sy het besef dat hy nie gou weer aan die slaap sou raak nie en het hom na haar bed toe gevat. Haar ouer seuntjie was toe ook skielik wakker. Sy het dit as buitengewoon beskryf.

Op’t Hof, ’n binnenshuisversierder, het getuig dat sy en haar man op die De Zalze-gholflandgoed gewoon het omdat hulle veiligheid hoog ag.

Onder kruisondervraging is dit aan haar gestel dat die Van Breda’s die fliek Star Trek 2 gekyk het en dat hulle ’n nuwe klankstelsel gebruik het. Dit is aan haar gestel dat dít die geraas is wat sy sou hoor.

Sy het voet by stuk gehou dat dit beslis nie ’n fliek se klankbaan was wat sy gehoor het nie, maar beslis die klank van mans wat gestry het.

Henri van Breda word daarvan aangekla dat hy sy ouers, Martin (54) en Teresa (55) en sy broer, Rudi (22), met ’n byl vermoor het. Sy suster, Marli (18), het ernstige kopbeserings in die aanval opgedoen.