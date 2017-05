De Zalze-bylmoordsaak: ‘Niemand sou in die nag toegang kon kry nie’

Dit is onmoontlik. Niemand sou die in nag van die grusame bylmoorde toegang tot die De Zalze-landgoed kon kry nie, het die gewese skofbestuurder van sekuriteit, Edgar Wyngaard, Donderdagoggend getuig.

Hy is as ’n staatsgetuie geroep in die opspraakwekkende moordsaak waarin Henri van Breda teregstaan weens die moord op sy ouers, Martin (54) en Teresa (55) van Breda, en hul oudste seun, Rudi (22).

Hy word ook aangekla van poging tot moord op sy kleinsus, Marli (18).

Hulle is in die oggend van 27 Januarie 2015 omstreeks seweuur in hul huis op die luukse landgoed by Stellenbosch gekry.

“’n Mens kan nie in en uit by die landgoed kom nie,” het hy aan regter Siraj Desai gesê. “Jy sal jou skok.”

Edgar het tussen Maart 2014 en Maart 2015 by De Zalze gewerk as ’n werknemer van die veiligheidsfirma Thorburn.

Adv. Matthys Combrink het dit tydens kruisondervraging aan hom gestel dat indien iemand op iets sou staan en hoog genoeg is en deur middel van geïsoleerde materiaal sorg dat die elektriese drade nie aanmekaarraak nie, hy oor die heining sou kon klim sonder dat alarms afgaan.

Edgar het toegegee, maar gesê dat dit ’n groot risiko sou wees en dat hy dit nie sou waag nie.

Volgens hom sal die veiligheidstelsels ook aandui dat met die elektriese heining gepeuter word.

Talle belangstellendes het op die openbare galery in Hof 1 gesit, maar Henri was sonder die gebruiklike ondersteuning van sy oom André du Toit.

André en sy vrou, Sonja, is aangestel as Henri en Marli se voogde.

Henri het met tye naarstiglik geskryf in die notaboek voor hom en meer as eenkeer tydens die verrigtings met sy regspan beraadslaag.

Gevra wat die sekuriteit behels wanneer mense van buite werk op die landgoed doen, het Edgar verduidelik dat almal geregistreer word, vingerafdrukke geskandeer word en hulle ID’s by hulle moet hê. Dieselfde stelsel geld vir huishulpe wat op die landgoed werk.

Matthys het hom ook gepols oor die drie alarms wat volgens ’n Thorburn-verslag tussen 26 en 27 Januarie afgegaan het, asook ses misdrywe wat in die tyd dat hy daar gewerk het, by die polisie aangemeld is.

Hy het gesê hy dra nie kennis daarvan nie.

Die saak is tot Maandag uitgestel aangesien die staat en die verdediging videomateriaal van veiligheidskameras wil nagaan voor die volgende getuie geroep word.