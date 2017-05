De Zalze-bylmoorde: Hof hoor oor vingerafdrukke op mes

Geen vingerafdrukke is gekry op die byl waarmee die Van Breda-gesin aangeval is nie, maar Henri van Breda se regterduimafdruk is wel gekry op die lem van die mes wat ook as moordwapen ingespan is.

So het sers. Jonathan Oliphant, ’n vingerafdrukdeskundige van die Suid-Afrikaanse polisiediens se rekordsentrum in Beaufort-Wes vanoggend in die Kaapse hooggeregshof getuig.

Henri staan tereg op die moord op sy ma, Teresa, pa, Martin, en ouboet, Rudi. Hy word ook daarvan aangekla dat hy sy kleinsus, Marli, probeer vermoor het, en van dwarsboming van die gereg.

Oliphant het op dag 14 van Henri se moordverhoor voor regter Siraj Desai getuig dat hy 53 vingerafdrukke gelig het ná die bloedbad op 27 Januarie 2015 by Goskestraat 12 op die spoggerige De Zalze-landgoed.

Nie al die vingerafdrukke is bruikbaar nie. Die hof vereis dat ’n vingerafdruk minstens sewe identifiseerbare punte moet hê.

Daar was ook verskeie vingerafdrukke wat nie met die Van Breda-gesin, hul huishulpe of tuinwerker verbind kon word nie.

Adv. Piet Botha, wat Henri se regspan lei, het aangevoer sy kliënt se regterduimafdruk kon op die mes beland as hy die twee moordwapens op ’n spesifieke manier hanteer het.

Dit is nie vreemd dat daar nie vingerafdrukke op die byl is nie, want ’n aanvaller kon handskoene gedra het of dit ná die aanslag op die gesin skoongevee het, het Oliphant voorts getuig.