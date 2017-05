De Zalze-bylmoorde: Henri van Breda weer in hof ná hy onskuldig pleit

Die moordbeskuldigde Henri van Breda het Dinsdag weer in die Wes-Kaapse hooggeregshof verskyn.

Henri (22) het onskuldig gepleit op aanklagtes dat hy sy ouers en broer met ’n byl doodgekap, sy suster ernstig beseer en die gereg gedwarsboom het.

Hy beweer ’n inbreker met ’n balaklawa, handskoene en donker klere aan het agter die aanval in Januarie 2015 gesit. Hy beweer ook hy het nog stemme van mense wat Afrikaans praat in hul huis in die landgoed De Zalze in Stellenbosch gehoor.

Henri beweer hy het geworstel met die inbreker wat met ’n byl gewapen was voor die man ontsnap het.

Met sy vorige hofverskyning Woensdag het sy advokaat Pieter Botha beweer drie vensters in die Van Breda-gesin se voormalige eetkamer is groot genoeg vir ’n inbreker om tot die huis toegang te kry.

Dit sou moontlik gewees het vir iemand om oor die heining en tot in of uit die landgoed te klim deur die hek wat na die aangrensende vliegveld lei, het hy toe gesê.

Op ’n inspeksie by die De Zalze-huis het die verdedigingsprokureur Lorinda van Niekerk gedemonstreer hoe maklik dit was om toegang tot die Van Breda-huis te kry. Sy het maklik oor ‘n muur en hek geklouter.

Bloeddruppels is ook opgemerk op fotobewysstukke naby een van die kanthekke en is op die muur van ’n aangrensende eiendom gekry. Die muur is oorkant die kamer waarin Rudi doodgekap is.

Bronne: news24.com