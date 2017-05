De Zalze-bylmoorde: Henri van Breda vee trane af ná oom oor ‘liefdevolle gesin’ getuig

Martin van Breda het geen vyande gehad wat hom te na sou wou kom nie – nie op ’n sake- of persoonlike vlak nie – het sy ouer broer, André van Breda, Woensdagoggend in die hooggeregshof in Kaapstad getuig.

Martin se seun, Henri van Breda, staan tereg op die bylmoorde op sy ouers, Martin en Teresa, en ouer broer, Rudi.

André het, toe Henri sowat 10 jaar oud was, nagenoeg vier maande by sy broer, vrou en kinders in hul Pretoria-huis ingewoon en die Van Breda-gesin was liefdevol, het hy aan die hof vertel.



“Daar was ’n baie ontspanne atmosfeer in die huis en geen teken van enige struweling tussen die gesinslede nie,” het ’n effens senuagtige maar gemoedelike André getuig terwyl sy broerskind aandagtig in die beskuldigdebank sit en luister het.

Henri was weer in ’n netjiese vaal pak geklee en het gehoor hoe sy oom die hof vertel van sy pa se besonderse sakevernuf en hoe nederig Martin oor sy rykdom was.

“Martin het nooit met sy sukses te koop geloop nie,” het André gesê, en bygevoeg as hy hom “as broer” sou vra hoe suksesvol hy was, sou hy weier om te antwoord.

André het benadruk dat hy, sy tweelingbroer, Bailey, en Martin ’n baie hegte verhouding gehad het.

Teresa wou graag na haar geboorteland terugkeer en was emosioneel daaroor omdat sy haar familie gemis het, het André getuig oor die Van Breda’s se besluit om begin 2014 terug te verhuis ná sowat nege jaar in Australië.

“Al drie my broers se kinders was slim, goed opgevoed en het goeie maniere gehad; niemand het ooit sleggepraat van hulle nie,” het André getuig.

André se tweelingbroer, Bailey, het Dinsdag ook die hofverrigtinge bygewoon.