De Zalze-bylmoorde: Henri van Breda se wonde ‘oppervlakkig’ en ‘self toegedien’

Henri van Breda se wonde was meestal oppervlakkig en waarskynlik self toegedien, het dr. Marianne Tiemensma vanoggend in die Kaapse hooggeregshof getuig.

Tiemensma, ’n spesialis in kliniese forensiese patologie, het op aandrang van dr. Lizette Albertse, Stellenbosch se distriksgeneesheer, Henri se beserings ná die bylaanval op sy gesin op die De Zalze-gholflandgoed in Stellenbosch in Januarie 2015 nagegaan.

Tiemensma het verder aangevoer die aard van Henri se “oppervlakkige” beserings strook nie met die erns van die aanval waarin sy pa, Martin (54), ma, Teresa (55), en ouboet, Rudi (22), met ’n byl afgemaai is nie. Henri staan tans tereg op drie klagte van moord op sy drie gesinslede, asook ’n klag van poging tot moord nadat sy jongsus, Marli, die aanval net-net oorleef het.

Die arts meen die wonde aan Henri se maag, bors en arm was ewe diep, oppervlakkig, parallel en in plekke waar hy self sou kon bykom. Dié patroon van steekwonde stem ooreen met beserings wat ’n pasiënt self toedien.

Tiemensma het bygevoeg dat mense hulself gewoonlik teen aanvallers probeer verdedig en Henri se wonde strook nie met iemand wat aktief ’n aanval op hom probeer afweer het nie. Sy het daarna die wonde aan Marli se gewrig uitgewys as ’n voorbeeld van tipiese verdedingswonde.

Die bloedmerke teen die trappe van die Van Breda-woning, waarteen Henri in sy pleitverduideliking aanvoer hy het homself katswink geval, strook ook nie met die aard van sy beserings nie omdat die wonde meestal oppervlakkig was en bloed nie noodwendig daar sou uitspuit nie.

Sy ander wonde sou ook nie genoeg gebloei het om hom sy bewussyn te laat verloor nie, aangesien die diepste steekwond 10 mm diep was en die 1,84 m lange Henri stewig gebou is. Ten tyde van dr. Albertse se ondersoek na die moord het hy 93.5 kg geweeg. Die lem sou dus net vet en sagte weefsel getref het, het sy voorts getuig.

In haar kennersopinie is dit onwaarskynlik dat iemand ure lank bewusteloos sou wees, soos Henri beweer. Toe adv. Susan Galloway, die staatsaanklaer, vir Tiemensma hieroor begin pols, het adv. Pieter Botha, wat Henri se regspan lei, beswaar aangeteken omdat die patoloog wat sy kliënt as deskundige getuie wil inspan, nie in die hof was om na Tiemensma se getuienis te luister nie.

Regter Siraj Desai het ingestem om die saak tot Maandag uit te stel sodat die regspanne van die staat en die verdediging reëlings kon tref om hul kenners gelyktydig in die hof aanwesig te hê.