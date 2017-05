De Zalze-bylmoorde: ‘Ek wil die mense om jou vermoor,’ sê Marli van Breda se eks in boodskap

’n Skokkende boodskap het Donderdag tydens die De Zalze-bylmoordsaak in die hooggeregshof in Kaapstad aan die lig gekom.

Marli van Breda se ekskêrel, James Reade-Jahn, het getuig hy en Henri van Breda was goeie vriende. Op 10 Januarie 2015 het James ’n skokkende boodskap aan Marli gestuur: “Ek wil die mense om jou vermoor.”



Hy het glo daarmee bedoel dit gaan oor die mense wat lelik was met Marli. Die Van Breda’s was besorg daaroor dat die verhouding tussen Marli en James te ernstig was.

James, deesdae ’n Matie, het hierdie boodskap vanoggend gelees nadat adv. Susan Galloway, staatsaanklaer, hom gevra het om die konteks daarvan te verduidelik.

Volgens James was Marli ontsteld nadat die Van Breda’s hewig stry aan die eetkamertafel gekry het oor Marli se gewig.

Teresa en Marli was glo baie ontsteld en adv. Matthys Combrinck het dit aan James gestel almal was dit eens dat Martin ietwat te kwaai met Marli was. James het verduidelik dat sy boodskap ondeurdag en simpel was, en dat hy spyt is hy het dit gestuur.

Dit het ook aan die lig gekom dat sy vingerafdrukke op een van die Van Breda’s se voertuie was, en dat hy die polisie ’n alibi van sy doen en late moes gee.

Vroeër vandag

Terwyl James oor die gesin getuig het, het Henri begin huil.



James Reade-Jahn het Marli van Breda in November 2013 ontmoet.

André du Toit, Teresa se broer, en sy vrou, Sonja, in die hofgallery.





Meer oor Marli

Marli was 16 jaar oud ten tyde van die grusame moorde in Januarie 2015.

Sy en Henri is al oorlewendes nadat Martin (54) en Teresa (55) van Breda en hul oudste seun, Rudi (22), op 27 Januarie 2015 in ’n bylaanval in hul huis op die landgoed De Zalze by Stellenbosch om die lewe gebring is.

Marli is ernstig beseer tydens die aanval en moes ses weke in die hospitaal deurbring. Sy het ’n bylwond aan die kop opgedoen en haar nekslagaar is afgekap. Henri (toe 20) het geringe beserings opgedoen.

In ‘n verklaring wat André en Sonja du Toit, Teresa se broer en skoonsuster, in Maart 2015 uitgereik het, het hulle gesê dit was ’n traumatiese tyd vir hulle omdat hulle haar tydens haar hospitaalverblyf nie kon druk en vertroos nie.

In Oktober 2016 het die hooggeregshof in Kaapstad beslis dat adv. Louise Buikman nog ’n jaar as Marli van Breda se kurator sal optree.

“Ek het ’n verslag ingedien in my hoedanigheid as kurator ad litem,” het Louise by navraag bevestig. “(My verslag) het inligting bevat oor Marli se vordering asook die redes waarom ek motiveer dat sy nog ’n jaar onder kuratorskap moet bly, al het sy volwassenheid bereik.

Louise moet Marli veral teen die media beskerm en besluite help neem oor haar onderrig.