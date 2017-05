De Zalze-bylmoorde: ‘Dit was allesbehalwe ’n stil aand op die landgoed’

Kringtelevisie-beeldmateriaal vertel die verhaal van talle gevalle van mense wat onaangeteken kom en gaan by die luukse De Zalze-gholflandgoed waar drie lede van die Van Breda-gesin met ’n byl vermoor is.

Adv. Pieter Botha, vir Henri van Breda, het die volgende aan die hand van die beeldmateriaal voorgelê:

’n Restaurant-werknemer verlaat die landgoed om 00:35 en keer om 4:48 terug;

03:17 – iemand in ’n wit motor hou stil by die toegangshek;

03:35 – iemand wat by die lodges werk, gaan die landgoed binne om ’n toergroep te gaan haal;

03:37 – ’n werknemer van die lodge kom die perseel binne;

04:19 -’n wag skryf die registrasienommer van ’n taxi neer, maar dit word nie in die register aangeteken nie. As dit personeel was, sou hulle ’n toegangskaart gehad het;

04:29 – nog ’n voertuig kom die perseel binne sonder dat iemand die bestuurder voorkeer. Daar is ook geen aanduiding daarvan in die register nie.

“Stil nag”

Die hof het ook beeldmateriaal gesien van die polisie se aankoms by die kontrakteurshek om 20 voor agt die oggend.

Die wagte wou nie toegang deur die hoofhek verleen nie. Volgens die polisie sou dit steeds 12 sekondes duur om die Van Breda-woning vanaf die kontrakteurshek te bereik.

Botha het die beeldmateriaal ingespan om sy standpunt te bewys dat die sekuriteitsbeampte verkeerdelik aangedui het dat dit ’n stil aand was nadat die restaurant elfuur die aand gesluit het en dat geen ander voertuie die perseel binnegekom of verlaat het nie.

Dinsdag was die agtste dag van Henri van Breda se verhoor.

Sy pa se broer, Bailey, asook Ida en Antoinette van Breda, Martin se skoonsusters, was by die hof vandag. Terese se broer, André du Toit, het soos gewoonlik verrigtinge bygewoon.