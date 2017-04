Coligny-familielede identifiseer eindelik lyk van 12-jarige seun

Die lyk van ’n 12-jarige seun wie se beweerde moord massa-protesaksies in Coligny in Noordwes ontlok het, is eindelik deur familie geïdentifiseer, het polisie Sondag gesê.

“Ons het daarin geslaag om familie op te spoor wat bevestig dis hul kind,” het polisiewoordvoerder kol. Sabata Mokgwabone Sondag gesê.

Die beweerde moord op die seun, wie volgens wetstoepassers 12 jaar oud is, was glo die rede vir verlede week se geweldadige protesaksies in die kontrei toe lede van die gemeenskap opgeruk het, eiendom gebrand en ondernemings geplunder het.

Vrydag het die twee mans wat van die moord op die 12-jarige aangekla is, in die Coligny-landdroshof verskyn. Die twee, tussen die ouderdomme 27 en 34, het slordig en moeg in die hof voorgekom.

Lede van die gemeenskap sê ’n boer het die seun aangerand nadat hy die seun Vrydag in ’n mielieland gekry het, het City Press Dinsdag berig.

Die hof het beveel dat die media nie foto’s mag neem terwyl hulle wag op ’n uitkenningsparade nie.

Bron: News24