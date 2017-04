Bruide, vermy dié 8 flaters met jou eie troue

Jou droom-trourok hang in jou kas en nou wag jy net vir die groot dag. Jy glo al daai ander fieterjasies is onder beheer, want jy het jou familie en vriende betrek om te help met die blomme, hare en grimering.

Voor jy jou pad na die kansel toe vat, maak net seker jy maak nie die volgende troudagfoute nie:

Dit is dalk die eerste keer wat jy trou en almal is opgewonde en gretig om jou te help, maar wees versigtig: Hulle kan jou van die wal tot in die sloot help. Vra liefs jou trourokontwerper of die bruidshuis waar jy jou trourok gekry het om jou te verwys na die regte mense wat jou dag vlot sal laat verloop.

Al woon jy hoeveel bruidskoue by en ontmoet jy al die verskaffers, Google maar eers so bietjie of vra mense in die troubedryf om jou na goeie en betroubare verskaffers te verwys.

Jou rok is pragtig, maar jy het vir die bloemis ’n Pinterest-prentjie van ’n handruiker gestuur sonder dat hulle weet hoe jou trourok lyk. Die groot dag breek aan en die waterval-blommeruiker in jou hand verdoesel jou hele trourok. Vra eers vir jou ontwerper watter styl en kleur handruiker by jou rok sal pas vóór jy daai ruiker laat maak. Jou handruiker moet jou rok komplimenteer. Anders gaan jy ná die troue mooi foto’s hê van ’n groot ruiker wat alles bedek. Groot bosse blomme is vir tafels bedoel, maar as jou rok eenvoudig is, is dit natuurlik ’n ander saak.

As ek nog een keer moet hoor bruide wil natuurlik lyk op hul troudag gaan ek iets oorkom. Vra weereens jou trourokontwerper om die beste grimeerkunstenaar vir jou aan te beveel en gaan dan vir ’n proefsessie. Onthou: ’n Troudag is nie ’n oggendtee by ’n vrouevereniging nie. Op jou troudag word jy in natuurlike lig afgeneem en dit kan al die kleur uit jou gesig vat, so maak seker jy dra donkerder grimering as wat jy gewoonlik sou. Ek belowe jy sal nogsteeds natuurlik lyk op jou troufoto’s. Die grimering hoef nie aangeplak te wees nie. Vertrou die raad van jou grimeerkunstenaar voor jy soos ’n bleek siel op jou foto’s lyk.

Ek weet jou trourok was duur, maar indien jy wonder of jy al daai geld moet spandeer, vra jouself díe vraag: Ná al die jare se beplanning, wat bly oor van jou troudag? Die antwoord: Die troufoto’s. Belê in ’n goeie fotograaf en dit wat jy en jou bruidegom gaan dra. Die troufoto’s is al wat gaan oorbly van jou troudag en as jou fotograaf nie goed is nie, dan gaan jy niks van jou troudag op sosiale media kan plaas nie. Vra jou troubeplanner of ontwerper om jou na ’n goeie fotograaf te verwys en kyk na hul vorige werk. Nooi eerder daai een of vyf gaste minder. As van jou voornemende gaste ses maande laas vir jou ’n boodskap gestuur het, hoef jy hulle nie te nooi nie, want hulle kom eet net jou kos en skinder dan ná die tyd.

Moet nie oorboord gaan met bykomstighede nie. Jy moet skyn in jou trourok en jou trouring moet blink, want jou verloofde het vir daai diamant betaal. Maak seker jy vra jou ontwerper vir opsies van juwele wat by jou droom-trourok pas. Pas daai juweel aan om seker te maak dit komplimenteer die rok. Dit kan afbreek aan die rok maak. As jy ’n erfstuk het wat jou ouma of ma wil hê jy moet dra en dit pas nie by die rok nie, moet nie twee keer twyfel om nee te sê nie. Vra eerder vir die fotograaf om dit saam met jou kousband, skoene en parfuum af te neem vir ’n mooi foto. Dit is jou dag en nie jou familie s’n nie. Hulle is dan reeds getroud.

Die grootste fout wat ’n bruid kan maak op haar groot dag is vir seker om vriende en familie te vra om haar grimering of hare te doen, die foto’s te neem of selfs die blomme te rangskik. As daardie persoon nie in daardie gebied gespesialiseerd is nie, moet nie die spanning op jou neem nie. Dit kan baie druk op jou vriendskap of familiebande plaas.

Die volgende storie is een wat ek graag deel: Ek het jare gelede ’n bruid se vriendin wat haar hare gedoen het in trane gehad, want dit was glad nie mooi nie. Haar hare het ’n goedkoop rooi en pers skynsel gehad en dan was daar nog ’n plastiese haarverlenger daarby! Ek as ontwerper het haar net een kyk gegee en toe bars sy in trane uit. Ek het die bruid se hare ’n halfuur voor sy by die padjie moes afstap, oorgedoen, want die bruid was te skaam om te sê dit is nie waarvan sy hou nie. Daardie vriendin het uitgestorm en nie die troue bygewoon nie, maar die bruid was dankbaar en sy het ’n Bruid Van Die Jaar-kompetisie gewen met hare wat op die nippertjie oorgedoen moes word. Moenie dieselfde fout maak en ’n vriendin of familielid vervreem net omdat jy ’n paar rande wil spaar nie.

Van asemrowende trourokke, tot volgende week!

– Diaan Daniels