Bruide, let op! Kry so vir jou liefie die perfekte troupak

Bruide, maak seker jy is betrokke by hierdie besluit en ek weet jy dink: “My verloofde is ’n boer, hy sal nooit na ’n ontwerper toe gaan nie.” Jy kan dalk net verras word, want baie mans wil nie na ’n ontwerper gaan tot jy hom dwing en dan kies daardie boer die mooiste lap tot die bruid se verbasing!

Die rede is hy het meer opsies as wat in die winkel beskikbaar is en dit word spesiaal om sy plaasboer-middel gemaak vir die perfekte snit. Elke man wil die prins op die wit perd wees vir sy bruid.

Van asemrowende trourokke tot manspakke, tot volgende week!

– DD