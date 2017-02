Brandslagoffer Sean Smith weer op die skoolbanke

Die brandslagoffer Sean Smith (17) van Pretoria is terug skool toe en kan nie wag om weer sy aktiewe leefstyl voort te sit nie.

“Ek sien uit om weer rugby, muurbal en spiesgooi te doen,” sê die tiener, wat verlede jaar in ’n fratsongeluk derdegraadse brandwonde oor sy lyf opgedoen het.

“Ek moet net nog ’n bietjie my spiere oefen en wag dat my arms volkome herstel. ’n Mens gebruik mos baie jou arms in sulke sportsoorte.”

Hy sê dit was vir hom lekker om weer Maandag sy maats te sien. Sean gaan skool by die ambagskool Suiderberg Skool in die weste van Pretoria.

“Van my maats het sommer gehuil toe hulle my weer sien. Ek kan nie genoeg dankie sê vir almal se steun nie.”

In Oktober verlede jaar het Sean ’n vriendin van sy ma met haar voertuig gehelp. Toe hy sy oliebesmeerde hande met petrol afspoel, het iemand ’n sigaret naby hom aangesteek en hy het aan die brand geslaan.

Sean was aanvanklik in die Unitas-hospitaal in Centurion vir derdegraadse brandwonde oor sy nek, bors, arms en rug opgeneem.

Sy ma, Mé-Lissa, kon nie die onkoste dek nie en hy is later na die Dr. George Mukhari-staatshospitaal oorgeplaas.

Die hospitaal het nie ’n brandsorgeenheid nie. Die publiek het wel hul hart en beursie oopgemaak vir Sean en sy ma en binne ’n week is miljoene rande ingesamel om hom na die Milpark-hospitaal in Johannesburg oor te plaas.

Hy is in Desember ontslaan en het Kersfees saam met sy ma deurgebring.

“Hierdie was een van die moeilikste tye in my lewe,” vertel Sean.

“Die pynlikste was toe ek uit die waakeenheid kom. Ek was nie meer so gereeld op pynmedikasie nie en dit was baie seer as hulle die verbande moes omruil.”

Sean sê hy dink nie graag aan die dag toe die ongeluk gebeur het nie.

“Ek probeer dit vergeet. Daar is dae wanneer ek in ’n depressie verval oor wat gebeur het, maar dan is daar ook dae wanneer ek gelukkig is. Dit is ’n rollercoaster-rit.”