Brakpanse polisie ondersoek raaiselagtige dood van derde vrou

Die Brakpanse polisie ondersoek die derde voorval binne ’n kwessie van vier maande van waar ’n vrou se lyk onder raaiselagtige omstandighede gevind is. Dit kom nadat nóg ’n vrou Dinsdag aan die Oos-Randse dorp dood aangetref is.

Volgens kapt. Pearl van Staad, plaaslike polisiewoordvoerder, kan die polisie die identiteit van dié 55-jarige vrou, wat in ’n oop veld naby die Mkhankwa-plakkerskamp gevind is, nog nie bekendmaak nie.

Sy is verlede Vrydag as vermis aangemeld voor sy Dinsdag gekry is.

Pearl het bevestig ’n geregtelike doodsondersoek, soos met nóg twee gevalle sedert Oktober, is deur die polisie begin.

Die lyk van Isabel Venter (50) is op 28 Oktober verlede jaar vroegoggend in Derbylaan aangetref. Sy was met kledingstukke vasgebind en het op haar maag gelê, berig die Brakpan Herald.

Haar Pekinese hondjie het glo op haar lyk gesit tot sy weggeneem is. Sy was glo naak.

’n Tweede soortgelyke geval het op 17 Januarie gebeur toe die ontbinde lyk van Colleen Kinnear (44) in ’n veld aangetref is. Pearl het bevestig die veld is naby Germainlaan. Sy sê weens die ontbinde toestand van die lyk kon dit nie bepaal word of sy enige beserings opgedoen het nie.

Niemand is nog in verband met dié voorvalle in hegtenis geneem nie.