Botsing tussen drie voertuie op R28 eis vrou, beseer talle

’n Vrou is dood en agt mense beseer nadat drie voertuie op die R28-snelweg in Glenharvie, Westonaria, gebots het.

Met ER24-paramedici se aankoms op die toneel was een voertuig in die middel van die pad en die ander voertuie teen die kant. Die derde was ’n ent verder.

Die paramedici het die liggaam van ’n vrou, vermoedelik in haar 30’s, in een van die voertuie gevind. Die vrou het weens veelvuldige beserings beswyk en is op die toneel dood verklaar.

Drie ander mense het buite die voertuig gelê. ’n Bejaarde vrou het matige beserings opgedoen. ’n Seun (7) en meisie (15) het verskeie beserings opgedoen; albei is in ’n kritieke toestand.

Paramedici het die pasiënte behandel en gevorderde lewensondersteuning op die kinders toegepas. Nadat hy behandel is, is die seun in ’n privaat mediese helikopter na die Chris Hani Baragwanath-hospitaal geneem. Die bejaarde vrou en meisie is per ambulans vervoer.

Vyf ander mense is deur ER24-paramedici ondersoek. Hulle het matige beserings opgedoen. Die pasiënte is eers daar behandel en agterna na nabye hospitale geneem vir verdere behandeling.

Die besonderhede rondom die ongeluk is nog onbekend. Die plaaslike owerheid ondersoek die voorval.