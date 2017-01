Borgtog vir beskuldigde in Tokai-moordsaak – hof besluit

Een van die vier mans wat daarvan aangekla word dat hy die tiener Franziska Blöchliger help verkrag, beroof en vermoor het, is Woensdagoggend borgtog geweier.

Howard Oliver, wat die aanklagte van moord en verkragting ontken en net pa staan vir sy aandeel in die roof van Franziska se iPhone, het afgekyk terwyl landdros Goolam Bawa in die Wynberg-landdroshof gesê het Howard het nie bewys dat daar uitsonderlike rede is om hom borgtog toe te staan nie.

Franziska is verwurg en het ernstige kopwonde opgedoen toe sy op 7 Maart verlede jaar in die Tokai-woud in in Kaapstad aangeval is. Haar naakte lyk is op die toneel gevind.

Die polisie het gesê ’n bra en T-hemp is vermoedelik gebruik om haar te verwurg en een van haar skoenveters is om haar nek gebind. Sy het ernstige beserings aan haar geslagsdele en gesig gehad.

Howard word saam met Jonathan Jonas, Jerome Moses en Daniel Easter van die misdade aangekla.