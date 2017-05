Beweerde MTN-bedrieër ontken dat sy die leier van ’n sindikaat is, noem ook dat tronkkos haar nie pas nie

’n MTN-rekenmeester wat daarvan beskuldig word dat sy die maatskappy met meer as R23 miljoen ingeloop het, het Donderdag in die hof ontken dat sy die leier van ’n sindikaat is.

Branden Ruth Moshabane (42), ’n enkelouer van Brakpan, is Donderdag op borgtog van R200 000 deur die Johannesburgse gespesialiseerde handelsmisdaadhof vrygelaat.



Ruth Moshabane: MTN’s Accountant In Hot Water For R25 Million Fraud https://t.co/hJRspyYHz0 pic.twitter.com/mJQfS8VE7a — Buzz South Africa (@BuzzSouthAfrica) April 26, 2017

Haar regsadviseur, Piet du Plessis, het tydens haar borgaansoek aan die hof gesê sy het ’n kroniese siekte en moes verlede jaar hospitaalbehandeling daarvoor ontvang.

“Ek is op ’n dieet en tronkkos maak nie voorsiening vir my situasie nie,” het haar verklaring voorts gelei.



I can't eat prison food‚ says alleged MTN fraudster https://t.co/LD9dOLG4Fm pic.twitter.com/o8nogF4UWa — Times LIVE (@TimesLIVE) May 4, 2017

Ook in haar verklaring wat vandag in die hof voorgelees is, sê Moshabane dat die bewerings teen haar “duidelik leë gissinge sonder enige gronde” is. Sy beplan om onskuldig te pleit.

Sy ontken ook dat sy enige kennis dra van R90 000 wat uit haar rekening onttrek is terwyl sy in aanhouding was.

Kapt. Anton Grimbeeck, die ondersoekbeampte, het in sy verklaring gesê dat Moshabane met ander ongeïdentifiseerde verdagtes saamgesweer het om die misdaad te pleeg en sy kon moontlik die leier van die sindikaat wees.

Haar borgvoorwaardes bepaal dat sy onder meer twee keer ’n week aan die Boksburg-polisiestasie moet rapporteer. Sy moet ook haar paspoort inhandig.

Moshabane is op 11 April deur die Valke in hegtenis geneem en word van bedrog (16 klagtes), diefstal, geldwassery aangekla. Dié misdrywe is na bewering van 2011 tot die begin van 2017 gepleeg.



MTN accountant arrested for allegedly stealing more than R20m https://t.co/5ZZiuHrbsN pic.twitter.com/yRTj29h01R — Business Day (@BDliveSA) April 13, 2017

“Die maatskappy het magte en gesag rondom hul bankstelsels aan haar toevertrou. Die beskuldigde was nie gemagtig om geld van die maatskappy se rekening na haar eie bank oor te plaas nie,” het die staatsaanklaer, Bongani Chauke, gesê.

Chauke het ook gesê sy het fiktiewe versoeke gemaak en betalings is gemaak omdat sy die mense gebruik het wat veronderstel was om die eerste en tweede handtekening te wees wat die fondse sou vrystel. Daar sou glo voorgegee word dat die betalings aan diensverskaffers gemaak sou word.

Volgens hom het MTN geglo die transaksies is wettiglik gemagtig omdat hulle vir Moshabane vertrou het. Standard Bank het luidens berigte vir MTN gekontak na aanleiding van vreemde transaksies rondom Moshabane se bankrekening. Dié transaksies sou van Julie 2015 tot April 2017 plaasgevind het.

Dit was glo nie maklik vir MTN om die beweerde bedrog op te tel nie. Die staat het aangedui dat die gesteelde bedrag selfs R50 miljoen kan oorskry.

Chauke het ook genoem dat Moshabane vyf eiendomme het wat in haar naam geregistreer is. Sy besit ook na bewering sewe voertuie waaronder ’n Jeep Grand Cherokee en ’n Toyota Hilux Raider.

Sy sal weer op 20 Junie in die hof verskyn.

