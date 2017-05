Beskuldigde erken glo hy het 11-jarige vermoor, hoor hof

Die 31-jarige man wat daarvan beskuldig word dat hy die 11-jarige Stacha Arends vermoor het, het na bewering skuld aan die moord erken. So het die landdroshof in Mitchells Plain gehoor.

Randy Tango (31) het die “bekentenis” aan die polisie gedoen nadat hy in Maart in hegtenis geneem is, het die staatsaanklaer Darren Johnson gesê.

Randy word van verkragting, ontvoering en moord beskuldig. Hy het na bewering aangebied om na Stacha te help soek. Haar lyk is later in die bosse by ’n sportkompleks in Tafelsig, Mitchells Plain, gevind.

Randy sou vandag om borgtog aansoek gedoen het, maar dis uitgestel nadat die verdedigingsprokureur, Thuso Matseme, gesê het hy kort die “bekentenis” om op die aansoek voor te berei.

TW : 11 year old Stacha Arendse went missing last Monday in Mitchell's Plain.Her body was found Tuesday morning. pic.twitter.com/Ua78pPTnYF — Ikhaladi (@earlcraig06) April 3, 2017

“Die wet vereis nie dat die staat die dossier vir borgaansoek aan die verdediging voorsien nie,” het Darren aangevoer.

Landdros Walter Golding het gevra Matseme moet redes verskaf waarom hy vir die borgaansoek toegang tot die “bekentenis” moet verkry.

Matseme het gesê hy moet die wettigheid van die erkenning verstaan om te verseker Randy word regverdig verhoor.

“Ek moet seker maak in watter omstandighede Randy die bekentenis gedoen het; of hy daartoe gedwing is,” het Matseme gesê.

“Tweedens moet ek verstaan of die staat net op die bekentenis vir die borgaansoek sal staatmaak”, het hy gesê.

Walter het die saak tot 10 Mei uitgestel en sal dan uitspraak lewer oor of Matseme tot die bekentenis toegang gegee sal word.

Die hofverrigtings is deurgaans ontwrig terwyl mense by die stampvol hofsaal probeer inbeur het.

Familielede het Stacha se ma weggelei terwyl sy hard gehuil het nadat die hofverrigtings geëindig het.

Die paaie buite die hofgebou was gesluit toe sowat 200 lede van die gemeenskap teen Randy betoog het.

Die plaaslike aktivis Linda Jones het gesê die hofsaak gee nie om oor geweld op die Kaapse Vlakte nie.

“Elke dag word ’n meisie verkrag; elke dag word nog ’n polisiebeampte geskiet – iets moet gedoen word,” het sy gesê.

Bron: News24