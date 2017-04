Beroepsjagter se vrou stort hart uit: ‘Hy sou nooit sy honde los nie’

As sy honde in die Limpoporivier ingegaan het, sou hy hulle nooit gelos het nie. Hy sou agter hulle aangegaan het om hulle te red. Hy was so lief vir sy honde, sê Suré van Zyl, wie se man, Scott, se oorskot vandeesweek in krokodille gevind is.

Scott, ’n beroepsjagter van Marken in Limpopo, het in Zimbabwe vermis geraak toe hy saam met sy sowat 15 honde en ’n spoorsnyer uit die Chikwaraka-kamp na ’n hond gaan soek het wat afgedwaal het.

Nadat ’n reusesoektog na Scott niks opgelewer het nie, is sy oorskot binne twee krokodille gevind.

Die reptiele is naby die plek op die oewer gewaar waar Scott verlede Vrydag vermis geraak het. DNS-toetse is op die oorskot gedoen.

Suré sê Scott se dood het die hele gemeenskap geruk. “Hy was die liefdevolste mens. Hy was nie iemand wat eer en roem sou neem vir enigiets nie.”

Sy sê haar man se dood is vir haar en hul kinders, Sanél (11) en SH (8) moeilik. “Ons het maar ons oomblikke, maar die kinders is baie sterk vir hul mamma.”

Scott se roudiens word beplan, maar ’n datum is nog nie vasgestel nie.