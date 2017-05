Bekende Blues-rocker breek sy rug tydens motorfietsfees

Die Blues-rocker Piet Botha is baie verlig dat hy na verwagting weer volkome sal herstel al het hy sy rug gebreek toe hy oor die naweek tydens ’n vertoning by die Suidkus-motorfietsfees in Margate, KwaZulu-Natal, enkele meters van ’n verhoog geval het.

Piet Botha and Jack Hammer are rocking @southcoastbikefest A post shared by Colin Windell (@kyalami5402) on Apr 27, 2017 at 7:23am PDT

“Ek het vreeslik geskrik. Ek het net besef hier is groot moeilikheid,” het die 61-jarige Piet Dinsdag vanuit sy hospitaalbed in die Netcare Margate-hospitaal eksklusief aan Huisgenoot vertel oor die oomblik toe hy ná die val sy bewussyn herwin en besef het hy kan nie opstaan nie.

Piet, wat as een van Suid-Afrika se voorste blues- en rockmusikante beskou word en die bekende seun van Pik Botha, die voormalige minister van buitelandse sake, vertel hy het drie rugwerwels in sy lae rug en ’n rib gebreek.

Hy ervaar nog baie pyn en sy hele lyf is geswel. Hy vertel hy het slegs frakture in sy linkervoet opgedoen.

“My voet was so groot soos ’n ballon, maar dit gaan elke dag beter.”

Piet sal na verwagting nog ’n week of meer in die hospitaal moet deurbring waar hy op ’n rugoperasie wag.

Hy vertel dit was sy en sy groep Jack Hammer se tweede vertoning by die fees toe die voorval Saterdagaand gebeur het.

“Ek het net flou geword. Ek het gevoel iets is nie lekker nie, ek het een kant toe probeer stap, maar toe my bewussyn verloor.”



@Backsberg Piet Botha Awesome line up of artists pic.twitter.com/3IA0SsdSfn — Heleen (@heleenniere) February 5, 2017

Piet se al was dit nie die eerste keer dat hy duiselig word nie, was dit die eerste keer dat dit op die verhoog gebeur. Hoewel die oorsaak nog nie bepaal is nie, vermoed hy dit kon weens lae bloedsuiker gebeur het. Hy het sowat twee meter ver, vermoedelik voor oor geval.

“Dit was ’n groot bôggerop.”

Piet vertel weer hy het hom “doodgeskrik” toe hy op die grond wakker word. Hy kon sy tone en arms bietjie beweeg, maar kon nie opstaan nie. Nooddienswerkers het hom dadelik in ’n draagbaar vasgemaak en na die nabye hospitaal gebring.

Hy is baie verlig en dankbaar omdat hy weet die ongeluk kon veel erger gewees het. Piet weet nie wanneer hy weer sal kan optree nie, maar is vol hoop dat hy einde Mei hul vertoning in Mosambiek sal kan meemaak.

Piet, die pa van drie dogters – Jessica (30), Piya (26) en Robynne (25) – is dankbaar vir al die ondersteuning wat hy nog van vriende en kollegas in Margate kry. Robynne, ’n student in die Kaap sal ook die naweek opvlieg om by haar pa te wees.