Bejaarde Pta-paartjie aangeval, man vermoor tydens huisinbraak

’n Bejaarde man van die Pretoria-Moot is vermoor en sy vrou ernstig aangerand tydens ’n huisinbraak.

Corrie Visser (75) is tydens die inbraak vroeër die week oorlede en sy vrou, Gerrie (78), verkeer tans in ’n stabiele toestand nadat ’n aanvaller toegang tot hul huis verkry het.

Dit is nog nie duidelik hoe die aanvaller toegang verkry het nie, want daar is geen tekens van geforseerde toegang nie, berig Maroela Media.

Polisie kon ook nog nie vasstel of enigiets uit die huis gesteel is behalwe ’n paar selfone nie. Dit is wel bevestig dat die paartjie alleen tuis was toe die aanval plaasgevind het.

Die egpaar het albei steekwonde opgedoen en Corrie is ook met ’n voorwerp oor die kop geslaan. Hy is op die toneel dood.

Volgens Netwerk24 kan Gerrie nog nie praat nie aangesien sy ’n steekwond tot haar keel toegedien is.

Haar bure het haar, bedek in bloed, by hul huis se tuinhekkie opgemerk en hulp ontbied. Dit is nog nie presies duidelik wanneer die aanval gebeur het nie, want die nooddienste is eers om 14:00 Woensdagmiddag ontbied.

Niemand is tot dusver in hegtenis geneem nie en die polisie ondersoek tans ’n saak moord en poging tot moord.

Bykomende bronne: Maroela Media; Netwerk24