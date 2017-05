Bejaarde (79) wond skelm met ta se eie wapen in mislukte Krugersdorp-huisroof

’n Gewapende rower het lelik sy moses teëgekom toe ’n bejaarde huiseienaar (79) hom met ta se eie vuurwapen wond.

Twee verdagtes het vroeër vanmiddag (4 Mei) ’n huis in Kingdomstraat in Krugersdorp-Noord binnegedring en die bejaarde eienaar en huishulp met ’n vuurwapen aangehou.

Kort daarna het die man die gewapende verdagte oorweldig en hom met sy eie wapen in die voet gewond. Die bejaarde man se voet is ook in die voorval beseer.

Die Krugersdorpse polisie is spoedig ontbied en het die gewonde verdagte naby die toneel in hegtenis geneem. Hy is na ’n plaaslike hospitaal geneem vir behandeling en is tans onder polisiebewaking.

Die tweede verdagte is kort daarna by ’n nabygeleë taxi-staanplek vasgekeer en is tans in polisieaanhouding.

“’n Saak van poging tot moord, huisroof en die onwettige besit van ’n vuurwapen word deur die polisie ondersoek nadat twee verdagtes ’n bejaarde man en sy huishulp met ’n vuurwapen aangehou het,” het sers. Tshepiso Mashale aan Huisgenoot.com bevestig.