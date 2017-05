Bedrog en korrupsie van R10 biljoen in Johannesburg oopgevlek

In sy nege maande as burgemeester van die Stad Johannesburg het Herman Mashaba se streng benadering tot korrupsie en bedrog R10 biljoen se verlore of wanbesteding blootgelê.

Herman het in sy eerste stadsrede as burgemeester sedert sy inhuldiging in Augustus 2016 gesê die interne ondersoekeenhede, wat in November 2016 ingestel is, het vrugte afgewerp.

“Korrupte amptenare steel by die armes. Dit moet end kry. Ek het geen verdraagsaamheid teenoor korrupsie in die openbare of privaat sektor nie,” het hy gesê.

“Ná genl. Shadrack Sibiya se aanstelling aan die hoof van ons nuwe interne ondersoekeenheid, het ons vordering gemaak om korrupsie bloot te lê en te verseker die volle mag van die gereg staar diegene in die gesig wat betrap word.”

Die eenheid het tot dusver ’n geraamde R2 biljoen se bedrog en korrupsie blootgelê en verhoed in verskeie afdelings en intsellings, sê Herman.

Altesaam 30 amptenare is in hegtenis geneem en 91 geskors. Drie senior amptenare het weens die eenheid se ondersoeke bedank.

“Ek het nog altyd gesê die bedrog wat tot dusver oopgevlek is, is net die oortjies van die seekoei wat die volskaalse plundery betref wat in ons stad plaasvind.”

“Ek kan vandag bevestig meer as 300 sake word tans ondersoek en die totale bedrag wat verlore of misbruik is weens bedrog en korrupsie beloop meer as R10 biljoen.

“Dis skokkende syfers,” het Herman gesê.

Hy sê dié vlak van korrupsie het nie in ’n lugleegte plaasgevind nie; talle amptenare het hulle blind hiervoor gehou.

“Hierdie geld moes vir dienslewering aan gemeenskappe oral in Johannesburg gebruik geword het, veral die armes.”

Herman het gesê elke sent tel as die doel is om aan Johannesburg se diensleweringsbehoeftes te voldoen.

“Dit is waarom ons daadwerklik alle bewerings van korrupsie ondersoek. Die tyd van ’n ligte tikkie op die vingers of ’n verplasing na ’n ander afdeling, is verby.”

Hy het gesê die stad maak staat op instellings soos die Valke en die nasionale vervolgingsgesag om hulle te help met inhegtenisnemings en skuldigbevindings, maar dit het onder sy aandag gekom dat daar inmenging was.

“Al raad was om ’n klag by die polisie se onafhanklike ondersoekdirektoraat in te dien. Ek sal nooit enige vorm van inmenging in ons stryd teen korrupsie duld nie.”

Herman het gesê hy sal voortgaan om wandade oop te vlek en verseker diegene wat daarby betrokke is, word geskors, vervolg en dat die geld verhaal sal word.

Bron: news24.com