Band wat bars moontlik oorsaak vir ongeluk waarin 25 mense by Pretoria beseer is

Altesaam 25 mense is vanoggend in ’n botsing tussen ’n bakkie en ligte voertuig op die N1-snelweg voor die R21 in Pretoria beseer.

Toe ER24-paramedici en ander dienste op die toneel aankom, het die bakkie in die regterbaan van die snelweg op sy kant gelê. Die ligte voertuig is ’n entjie daarvandaan aangetref.

Paramedici het ’n aantal beseerdes tussen die versperrings gevind.

Volgens Russel Meiring, ER24-woordvoerder, het die paramedici die beseerdes op die toneel ondersoek. Altesaam 25 is beseer. Twee mense het kritieke beserings opgedoen, terwyl 23 ander se beserings van gering tot matig wissel. Die beseerdes is behandel.

Een van die bakkie se bande het glo gebars en dit het daartoe gelei dat die bestuurder beheer oor die voertuig verloor het. Die voertuig het gerol en die insittendes agter op die bakkie het uitgeval.

Die ongeluk het die verkeer in die gebied ernstig ontwrig.

Die plaaslike owerheid was op die toneel om ’n volledige ondersoek te doen.