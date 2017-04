Baba sterf tragies in vlammehel

’n Baba is dood in ’n brand in ’n informele nedersetting in die Strand, het die stad se woordvoerder vir brand-en-redding gesê.

Die stad se brand-en-reddingsdienste het Maandag omstreeks 18:00 reageer op die noodgeval in Pholile-straat in Lwandle, Strand, het Tracey Whittaker, ’n woordvoerder, gesê.

Drie groot hout-en-yster strukture is ook in die brand beskadig.

Vyf brandweerwaens was op die toneel, het Tracey gesê.

“Die oorsaak van die brand is nog nie vasgestel nie.”

Oor die naweek is een persoon dood, 100 wonings vernietig en 300 mense dakloos ná ’n brand in Mandelapark, Houtbaai, het die Stad Kaapstad Sondag gesê.

In ander brande in Kaapstad Saterdag is een persoon dood, 100 huise vernietig en 200 dakloos gelaat.

Die brande was in Mfuleni, Crossroads, Wallacedene, Lavender Hill, Gugulethu en die New Rest Informal Settlement.