Baba met waterhofie moet wag om te hoor oor operasie – en die geld droog op

Dit was haar ma, Melissa Roos, se 23ste verjaardag Maandag. Hulle het nie veel gedoen nie.

Daar was nie koek of ballonne nie. Sy en dié se ma, Christa, het maar die dag in die gastehuiskamer naby die Tygerberg-hospitaal deurgebring.

Tog het hulle geseën gevoel om Nadya in hul lewe te hê:

En sooo gaan my Bday sover ❤. 1ste Bday as n mamma ☝ . Love you my bollatjie. Lief vi ma ook

Melissa het by haar Facebook-vriende vir gebede en hulp gepleit.

“Gaan maar olik op die oomblik,” vertel haar ma, Christa. Hulle het nog net een nag se verblyf oor by die gastehuis, dan weet hulle nie waarheen nie.

Nadya moet op 27 Februarie weer hospitaal toe gaan vir toetse. En op 7 Maart gaan daar dalk op haar geopereer word.

Die twee welsynsorganisasies wat vir die vervoer en verblyf Kaapstad toe help betaal het, het laat weet die geld in Nadya se rekening is amper uitgeput. Nog skenkings is dringend nodig.

Hulle berei hulle voor dat hulle maande hier sal moet bly, meen Melissa. Dit gaan duurder uitwerk om heen en weer te pendel.

Nadya se pa, Ralph Stirk, woon buite Kaapstad en het aangebied dat hulle by hom kom bly, maar weens spanning tussen hom, Melissa en Christa, het hulle dit van die hand gewys. “Dit sal oorlog veroorsaak,” sê Melissa. Hulle is nie meer bymekaar nie. Melissa is al amper drie maande weens persoonlike redes by Ralph weg.

Sy en haar ma is twee weke gelede met die trein uit Pretoria weg vir behandeling van Nadya (amper nege maande). Sy is met ’n waterhofie gebore. Die lugdruk in die vliegtuig sou vir haar te erg wees.

Soos die naam aandui, word dié toestand gekenmerk deur oormatige opeenhoping van vloeistof in die brein. Die sogenaamde “water op die brein” is eintlik serebrospinale vloeistof – ’n helder vloeistof wat die brein en rugmurg omring. Die gevolg van ’n oormaat daarvan is ’n abnormale vergroting van ruimtes in die brein. Dit oefen potensieel skadelike druk op die omliggende breinweefsel uit.

“Buiten haar koppie is sy volmaak en pragtig,” vertel Melissa. Op een van die foto’s tydens haar verjaardag skater klein Nadya vir die kamera.

’n Ruk later plaas Melissa op haar Facebook-blad: “Ja né… so sukkel mens maar voort.” Sy klink moedeloos en uitgeput oor die foon terwyl Nadya slaap. “Sy het die naweek klomp epileptiese aanvalle gehad. Vrydag heeldag en Saterdag halfdag. Daar is niks wat ’n mens kan doen behalwe om vir haar ’n Epilim-stropie (’n middel wat konvulsies kan voorkom) in te gee nie,” vertel Melissa.

Waterhoofdigheid is by Nadya gediagnoseer toe haar ma 23 weke swanger was. Die een ná die ander ginekoloog in Pretoria, waar hulle in Waverley woon, het Melissa aangeraai dit sou beter wees om ’n aborsie te ondergaan. Skanderings het getoon Nadya sou buiten die waterhofie met ’n lys ander probleme gebore word.

“Nadya is die liefde in my lewe,” sê Melissa.

Sy sal bly veg om vir haar die beste behandeling te kry en ’n tweede stent te laat insit om water uit haar kop te dreineer. Haar kop is ’n allemintige 60 cm in omtrek.