Baaise onnie in hof vir beweerde seksdade met 15-jarige skolier

’n Voormalige adjunkhoof aan die Hoërskool Linkside in Port Elizabeth word deur ’n klag van statutêre verkragting in die gesig gestaar nadat hy glo ’n 15-jarige leerder van die skool ’n paar jaar gelede verkrag het.

Tertius Dorfling (54) het in die Port Elizabeth-streekhof onskuldig gepleit op hierdie klagte wat die vrou, nou 20, teen hom maak.

Die vrou beweer Dorfling, wat getroud is en kinders het, het haar seksueel voorberei toe sy ’n gr. 9-leerder aan die skool was.

Nadat sy hierdie aantygings teen hom gemaak het, is Dorfling in Oktober 2014 deur die departement van onderwys afgedank.

Die donkerkopvrou het haar getuienis in camera gelewer voor sy versoek het dit moet vir die media oopgestel word. Sy het aangevoer haar verhouding met die skool se adjunkhoof het in 2011 begin. Sy was ’n tiener wat baie probleme gehad het en was desperaat vir aandag, het sy getuig.

Die vrou en Dorfling het baie tyd saam deurgebring en hy het ’n mentor vir haar geword.

Daarna het hulle na bewering seks in sy motor, by sy huis en by ’n gastehuis in die stad gehad. Die vrou voer verder aan hul verhouding het begin toe hulle in ’n stadium saam in sy motor was en hy in ’n stil straat stilgehou het. Dorfling het toe glo sy hand op haar been gesit.

“Ek het vir hom gesê dit is verkeerd, maar hy het gesê dit voel reg,” het sy getuig.

Alwyn Griebenow, Dorfling se prokureur, het die vrou gevra wat sy daarna gevoel het. Sy het gesê sy het verskeie emosies gevoel, maar het die kontak geniet.

Sy beweer hulle het in die daaropvolgende ses maande verskeie kere seks gehad. Dorfling het na bewering vir haar ’n toekoms saam belowe.

“Ek wou alles gehad het wat hy vir my beloof het,” het sy aan die hof gesê.

“Die hof sien net die seksuele daad raak en erken nie intellektuele manipulasie nie. Hy (Dorfling) het my lewe hel gemaak. Dit het my ses maande geneem om eindelik die krag bymekaar te maak om vir hom nee te sê en van hom ontslae te raak.”

Die saak is tot 12 Junie uitgestel wanneer Dorfling na verwagting sal getuig.

Bykomende bron: PE Herald