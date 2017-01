Anika Smit-moordsaak: Hof hoor André van Wyk wou ‘Smiley Scissor Hands’ wees

Die hof het Dinsdag gehoor die jong man wat homself in die moordsaak van die blondekoptiener Anika Smit oorgegee het, het in die selle gespog hy het op sy bors tatoeëermerke van twee hande met bloed wat drup en dat hy as Smiley Scissor Hands bekend wil wees.

André (Smiley) van Wyk (24), wat tans in die Pretoria-Noord-landdroshof om borgtog aansoek doen, het volgens die ondersoekbeampte lt.kol Mike van Aardt ’n geruime tyd volgehou hy het Anika vermoor en selfs die bekentenis voor ’n landdros herhaal.

Mike het in sy verklaring gesê Smiley het by sy selmaats gespog hy het Anika verkrag, vermoor en geskend.

Sommige goed wat hy beken het, stem ooreen met foto’s van die moordtoneel. Hy het ook gespog hy het ’n kat gemartel deur dit lewend aan die brand te steek en wil met “die polisie se kop smokkel”. Smiley het ook beweer hy het destyds op ’n skoolbank geskryf hy het Anika vermoor.

Dit is nooit bevestig nie. Mike het aangevoer Smiley het gewelddadige neigings en hy het al gesteel.

Adv. Corrie van Nieuwenhuys, vir Smiley, het aangevoer sy kliënt se tronkstories dra nie baie gewig nie en al wat die staat het, is dat Smiley homself oorgegee het.

Hy het aangevoer daar is geen fisieke bewyse teen Smiley nie. Hy het gesê die doodskoot vir die staat se saak is die gebrek aan DNS. Smiley se DNS is nie positief met dié op die moordtoneel verbind nie.

Smiley het Dinsdag in sy verklaring aangedui hy pleit onskuldig op die aanklagte dat hy die 17-jarige Anika Smit op 10 Maart 2010 verkrag, vermoor en haar hande afgekap het.

Hy het verklaar dit was “ ’n verskriklike fout” om die valse bekentenis by die polisie af te lê, maar hy het beweer twee mense het hom in die oggendure van 17 September verlede jaar by ’n kuierplek gedreig om sy familie leed aan te doen as hy homself nie by die Pretoria-Noord-polisiekantoor oorgee weens die moord nie.

Die ondersoekbeampte het egter in sy verklaring gesê volgens beeldmateriaal van die kringtelevisie daardie aand in die nagklub Buzz in Mountain View, het Smiley net sowat 15 sekondes met die twee beweerde afpersers gepraat.