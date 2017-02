Anika Smit-moord: Smiley van Wyk se gebroke ouers ‘huil elke dag’

Die ouers van André (Smiley) van Wyk (24), wat op aanklagte van moord, verkragting en lykskending op die blondekoptiener Anika Smit teregstaan, het Dinsdag by die Pretoria-Noord-landdroshof teleurgesteld en gebroke sonder hul seun uitgestap.

Jan van Wyk (45), wat Smiley destyds as tweejarige aangeneem het, vertel hy en sy vrou, Judie (43), het gehoop Smiley sou dieselfde dag nog borgtog kry.

Die uitspraak van Smiley se borgaansoek gebeur nou eers Vrydag nadat landdros Pierre Wessels ná die verdediging, staat se vertoë en die inligting wat ter tafel gelê is, aangedui het dit sal “billik” wees om eers oor sy beslissing te besin, al het hy ’n goeie idee wat hy wil doen.

Jan vertel hy en Judie “huil nog elke dag” en Dinsdagaand was geen uitsondering nie. Jan sê dit was vir hulle baie stresvol en uitmergelend.

“Judie huil elke aand. Ek ook maar,” het dié groot donkerkopman Woensdag aan Huisgenoot vertel. Die egpaar glo steeds in hul kind se onskuld.

“André se plekkie is leeg by die huis. Net om hom daar by ons te hê, saam te wees en sy grappies te hoor. Ek sê steeds: Ek kén my kind.”

Dit is al vier maande sedert Smiley homself in die oggendure van 17 September verlede jaar aan die polisie in Pretoria-Noord oorgegee en oor Anika se moord “gebieg” het.

Hy het egter Dinsdag in ’n skokwending sy pleit na onskuldig verander en beweer hy het dit gedoen omdat hy die aand by ’n nagklub deur twee onbekende mense “gedreig” is om oor die grusame misdaad te bieg.

Die 17-jarige Anika Smit is op 10 Maart 2010 in haar pa, Johan, se huis in Theresapark verkrag, doodgesteek en haar hande is afgekap.



Nico Venter, #AnikaSmit se eks, by sy pa en regspan wag in spanning buite hof. Foto: Martin de Kock – @Jana_vdMerwe pic.twitter.com/woD2g5irpt — Huisgenoot (@huisgenoot) September 19, 2016

Haar hande is nooit gevind nie.

Die hof het met die lees van lt.kol Mike van Aardt, die ondersoekbeampte, se verklaring gehoor Smiley het glo in die polisieselle gespog hy het tatoeëermerke op sy bors van twee hande met bloed wat drup en dat hy as Smiley Scissor Hands bekend wil wees.



Andrè van Wyk, wat tereg staan vir die #AnikaSmit-moord se regspan sê hulle gaan nie formeel aansoek doen vir borg – via @hildatjie pic.twitter.com/OwkCnrnIVn — Huisgenoot (@huisgenoot) September 26, 2016

Jan sê hy kan nie glo sy Smiley het die “bog” kwytgeraak nie en dat dit glad nie in sy geaardheid is nie.

“Hy het nie eens tatoes nie; dis bogstories,” meen Jan.

Hulle kon nie ná die verrigtinge veel met hom praat nie, maar het vir hom ’n hamburger, tjips en koeldrank van Wimpy gebring.

“Hy cope, maar dit is moeilik vir hom in die tronk,” vertel Jan, wat hom een keer per week by die Kgosi Mampuru II-gevangenis besoek.

Jan vertel die Hoërskool Gerrit Maritz, waar Anika ook voor haar dood op ’n tyd ’n klasmaat van Smiley was, het destyds sy vrou gebel om te sê Smiley het glo op ’n skoolbank gekrap hy het die moord gepleeg.

“Ek onthou André was erg omgekrap. Hy het gesê hy het dit nie gedoen nie en die skool het dit ook nie verder gevoer nie.”

Oor die staat wat Smiley as ’n dief wou skets wat al sy ma se ring en ’n vraestel op skool gesteel het, sê Jan Smiley is geskors ná die vraestelvoorval en hy het daarna die skool in gr.11 verlaat.

Maar die stellings oor die ring is belaglik aangesien dit net ’n kostuumring was. Die hof het by monde van adv. Corrie Nieuwenhuys, vir die verdediging, gehoor hy wou die ring vir ’n meisie gee.

Jan vertel hy het volle vertroue in Corrie en die opdraggewende prokureur, Latham Dixon, dat hulle hul seun Vrydag by die huis sal hê.