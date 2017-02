Anika Smit-moord: Smiley se ouers emosioneel oor borgtog geweier is; staat hét sterk, saak sê landdros

Die landdros het Vrydag André (Smiley) van Wyk (24), die vermeende moordenaar van die blondekoptiener Anika Smit geen genade betoon toe hy hom borgtog geweier het nie.

Landdros Pierre Wessels het gesê hoewel hy nie ’n bevinding van skuldig of onskuldig kan maak nie, hy oortuig is die staat hét ’n sterk saak.

Anika is op 10 Maart 2010 in haar pa, Johan, se huis in Theresapark met ’n bottel verkrag en toe doodgesteek. Haar hande is afgekap, maar nooit gevind nie.

Smiley het hom vier maande gelede in verband met die moord op en verkragting van Anika aan die polisie in Pretoria-Noord oorgegee. Hy is ook van lykskending aangekla.



Landdros: Hof hoef nie deur gevoelens van gemeenskap voorgeskryf word, kan nie dreigemente op sosiale media teen lewe ignoreer #Smileyvanwyk pic.twitter.com/TOBdsSAZdI — Huisgenoot (@huisgenoot) February 3, 2017

Smiley het egter in sy borgtogaansoek in ’n skokwending aangedui hy gaan nou onskuldig pleit. Hy het ook aangedui hy wil sy vroeëre “vals bekentenis” terugtrek.

Smiley beweer twee onbekende mense het hom in die oggendure van 17 September 2016 “gedreig” om skuld te beken.

Die landdros het Smiley hierop gekap en gesê hy het vele geleenthede gehad om te sê hy word “gedreig”. Smiley het toe hy homself oorgegee het, ’n waarskuwingverklaring aan die polisie asook aan ’n landdros skuld beken.



Landdros: Toe jy voor landdros verklaring afgelê het, jy het #AnikaSmit vermoor, het jy nie gesê jy word gedreig. #Smileyvanwyk pic.twitter.com/vXPxlacwGa — Huisgenoot (@huisgenoot) February 3, 2017

Hy het boonop ook aan sy selmaat baie uitlatings gemaak en gespog hy het die gedoen. Hy het glo ook gesê hy wil as “Smiley Scissor Hands” bekend staan.

Die verdediging het die geloofwaardigheid van die selmaat se uitlatings bevraagteken, maar die landdros het hieroor gesê: “Net omdat ’n vrou ’n prostituut is beteken dit nie sy kan nie verkrag word nie, net so is dit nie te sê jou selmaat praat nie die waarheid nie.”

Smiley se ouers, Jan en Judie, het baie teleurgesteld die hof uitgestap. Judie was veral baie emosioneel.

Hulle het vroeër aan Huisgenoot gesê hulle is oortuig hul lieflingseun is nie tot dié dade wat aan Anika gedoen is in staat nie.