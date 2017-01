Anika Smit-moord: Gaan Smiley borgtog kry?

Die jong man wat homself in die moordsaak van die blondekop tiener, Anika Smit, oorgegee het, gaan Dinsdag in die Pretoria-Noord-landdroshof om borgtog aansoek doen.



Anika Smit-moord: Smiley angstig toe hy vir waarneming gestuur word

André (Smiley) van Wyk (24) gaan nie self getuig nie, maar verklarings gaan deur sy regspan, adv. Corrie Nieuwenhuys en mnr. Latham Dixon, aan die hof voorgelê word.

Met sy vorige verskyning op 17 Januarie het die staat en die verdediging ooreengekom om nog nie die uitslag van Smiley se DNS-toetse wat met die DNS-materiaal wat op die toneel gevind is vergelyk is, bekend te maak nie.

Dit gaan na verwagting wel Dinsdag in die hof uitkom.

André het homself in September 2016 een Saterdag in die oggendure by die Pretoria-Noord-polisiekantoor oorgegee en beweer hy was betrokke by die moord op Anika (17), wat op 10 Maart 2010 grusaam in haar pa se huis vermoor is.

Hy en Anika was in ’n stadium klasmaats aan die Hoërskool Gerrit Maritz. Anika is verkrag, doodgesteek en haar hande is afgesny.

Haar hande is nooit gevind nie.



Ma vertel: My kind se hande afgekap

Daar is destyds bespiegel haar moordenaar het haar hande saamgeneem omdat daar DNS onder haar naels sou wees soos sy terugbaklei het. Daar is wel ander skrapse DNS-bewyse op die toneel gevind.

Nadat Smiley vir twee rondes psigiatriese waarneming na die Weskoppies-hospitaal gestuur is, het die hof in Desember verlede bevind hy is geskik om verhoor te word.

