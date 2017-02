Angelique en Jacques Potgieter se baba sal jou hart laat smelt — ons deel die mooiste foto’s!

Sy bekende ouers kan nie genoeg van daardie gevreetjie kry nie. En ons ook nie.

A photo posted by Jacques Potgieter (@jacquespotgieter7) on Feb 1, 2017 at 8:25pm PST

Met daardie bolwangetjies en oulike glimlag laat klein Jacques Potgieter (twee maande) harte vermurwe.

Sy ma, die aktrise Angelique Potgieter, het onlangs op Instagram ’n foto van haar man, die Bulls-rugbyspeler Jacques Potgieter, en hul kosbare seuntjie gedeel.

En die knapie wat ’n mens langs pappa sien is ’n vriendelike klein bulletjie wat die afgelope paar dae sigbaar gegroei het.

“Iemand het pappa se pragtige glimlag gekry,” het Angelique by die foto geskryf.

A photo posted by Angelique Potgieter (@angeliquegerber83) on Feb 5, 2017 at 11:19pm PST

Sy pa verwys na hom as ’n “klein yster” en kyk ons so na daardie fris armpies en beentjies, is hier dalk ’n rugbyspeler aan die groei.

A photo posted by Jacques Potgieter (@jacquespotgieter7) on Feb 4, 2017 at 1:40am PST

A photo posted by Jacques Potgieter (@jacquespotgieter7) on Feb 5, 2017 at 4:40am PST

Vir sy teenstanders op die rugbyveld is pappa Jacques dalk ’n vreesaanjaende gesig. Maar wanneer dié reusagtige flank by sy bondeltjie vreugde is, verander hy duidelik in die teerste ou beer.

Jacques, wat in vanjaar se Superrugbytoernooi vir die Bulls gaan uitdraf, het ook onlangs van sy lang haredos ontslae geraak.

A photo posted by Jacques Potgieter (@jacquespotgieter7) on Dec 28, 2016 at 8:53pm PST

Met die dat pa en seun se hare nou amper ewe lank is, is dit duidelik dat die appel nie ver van die boom val nie.

Pappa kan maar trots wees!