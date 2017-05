Amptenare wat by Nkandla-skandaal betrek is, verdien miljoene

Terwyl geen strafregtelike stappe ingestel is teen drie amptenare wat betrek word in die spesiale ondersoekeenheid se verslag oor Nkandla, het twee van dié amptenare elk salarisse van meer as R2 miljoen ontvang.

Daarbenewens is verskeie bonusse uitbetaal aan amptenare wat ook in die verslag betrek is.

In antwoord op ‘n parlementêre vraag van die DA-leier Mmusi Maimane, het Nathi Nhleko, minister van openbare werk, gesê die eenheid het bewyse vir moontlike kriminele stappe teen drie voormalige senior beamptes van die departement van openwerke werke en een kontrakteur wat by die Nkandla-saak betrek word, na die nasionale vervolgingsgesag verwys.

“Laasgenoemde het geweier om die drie amptenare te vervolg en die ondersoek teen die kontrakteur blyk nog steeds hangende te wees,” het Nathi gesê.

Toe die eenheid se verslag vrygestel is, is berig dat die drie amptenare Solly Malebye, Sam Vukela en Siviwe Dongwana, tussen 2009 en 2012 waarnemende of permanente direkteur-generale was.

“Die eenheid het ’n siviele eis ingestel teen Makhanya Architects, die hoofargitek in die Nkandla-saak, in die hooggeregshof in KwaZulu-Natal. Die saak is aan die gang.”

Dissiplinêre optrede

1. Die eenheid het getuienis vir moontlike dissiplinêre stappe teen 12 werknemers van die departement wat by die Nkandla-saak betrokke was, na die departement verwys.

2. Die departement het dissiplinêre optrede teen al 12 van die werknemers ingestel.

3. Een werknemer het skuldig gepleit en is skuldig bevind aan wangedrag.

4. Die straf was skorsing sonder betaling en ‘n finale skriftelike waarskuwing.

5. Een van die werknemers het gesterf.

6. Die dissiplinêre verhore teen die oorblywende 10 het begin.

“Die name van twaalf beamptes wat aan dissiplinêre verhore onderwerp is, kan nie bekend gemaak word voordat die sake afgehandel is nie,” het Nathi gesê.



Six public works officials implicated in Nkandla scandal received bonuses https://t.co/TZhp5izl9x pic.twitter.com/UbJuYZHtLh — Business Day (@BDliveSA) May 8, 2017

Van hierdie werknemers het ses prestasiebonusse tussen April 2012 en Maart 2017 ontvang wat altesaam R222 743.35 beloop.

Zuma vrygespreek

Mmusi het ook gevra wat die totale vergoeding is wat elk van die amptenare in die afgelope vyf boekjare verdien het.

1. Die hoogste bedrag is R60 766,35 en die laagste R11 205.66.

2. Een van die amptenare is tussen 1 April 2011 en 30 Junie 2013 R2 398 851.00 betaal, en die ander R2 450 384,25 tussen 1 April 2011 tot 31 Oktober 2012.

Die laaste datums weerspieël wanneer die amptenare die departement se diens verlaat het.

Die derde amptenaar was nie in diens van die departement in die afgelope vyf boekjare vanaf 1 April 2011 tot 31 Maart 2016 nie.

Die eenheid se ondersoek, wat in September 2014 in die parlement ter tafel gelê is, het pres. Jacob Zuma van enige oortreding van die sogenaamde “sekuriteitsverbeterings” aan sy privaat woning in Nkandla in KwaZulu-Natal vrygespreek.

’n Interministeriële taakspan het tot dieselfde gevolgtrekking gekom, maar die voormalige openbare beskermer, Thuli Madonsela, het wel bevind pres. Zuma en sy gesin het onbehoorlik voordeel getrek uit die verbeteringe en dat pres. Zuma sommige van die geld moes terugbetaal.

’n Ad hoc-komitee van die parlement het Thuli se bevindinge uitgedaag en die saak na Nathi verwys toe hy in sy voormalige pos as minister van polisie was, om vas te stel watter van die verbeteringe sekuriteitsverwant was.

Nathi het by ’n perskonferensie in Mei 2015 aankondig sy ondersoek het bevind die “vuurpoel”, hoenderhok, beeskraal, besoekerssentrum en amfiteater was inderdaad sekuriteitsmaatreëls en dat pres. Zuma niks hoef terug te betaal nie.

Die nasionale vergadering het ’n ander ad hoc-komitee se verslag goedgekeur wat Nathi se bevindings goedgekeur het, maar die EFF het die saak na die konstitusionele hof geneem, wat ’n veroordelende bevinding teen pres. Zuma gelewer en beveel het dat hy ’n deel van die geld moet betaal.

Zuma het in 2016 R7,8 miljoen, soos deur die tesourie bepaal, terugbetaal danksy ’n lening van die VBS Mutual Bank.

Bron: News24