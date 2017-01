Ambulansbestuurder ernstig beseer toe hy polisiewa tref

’n Ambulansbestuurder het ernstige beserings opgedoen en is in die hospitaal opgeneem nadat hy agterin ’n polisievangwa vasgery het.

Die voorval het Maandagoggend omstreeks 09:50 naby die Hennenman-verkeersdepartement in die Vrystaat gebeur.

Die bestuurder van die vangwa wou glo by die lisensiekantoor indraai toe die ambulans dit tref.

Sers. Mamello Mokhuoane, polisiewoordvoerder, sê die twee polisielede in die polisievoertuig, wat albei in die polisie se vlootafdeling werk, het net ligte beserings opgedoen.

Die ambulansbestuurder is egter ernstig beseer en is per helikopter na ‘n hospitaal in Welkom geneem.