Alwyn Griebenow eindelik met sy vierpotige vriend herenig

Die 20-jarige Alwyn Griebenow en sy hond, Hilux, was op 20 Januarie saam in ’n motorongeluk naby Alexandria, sowat 100 km buite Port Elizabeth.

Alwyn is uit die bakkie geslinger en Hilux, wat ten tyde van die ongeluk agter op die bakkie gesit het, het sy poot en ’n paar ribbes gebreek.

Alwyn is die seun van ’n bekende prokureur van Port Elizabeth, wat dieselfde naam het. Hy was twee weke lank ná die gru-ongeluk in ’n koma.

Hy het die afgelope week goeie vordering getoon en kon begin eet en sy oë oopmaak. Ná byna twee weke in die Life St. George-hospitaal is hy verlede Vrydag na die Aurora-hospitaal, ’n rehabilitasiesentrum in die stad, oorgeplaas.

Dit is hier waar hy Saterdag met Hilux herenig is. Hulle het mekaar vir die eerste keer sedert die ongeluk weer gesien.

Die twee sal mekaar nou elke week kan sien terwyl Alwyn sy rehabilitasie ondergaan.

Alwyn sr. het aan Huisgenoot gesê sy seun kan al ’n paar woorde sê, al is dit mompelend.

“Ons is ongelooflik dankbaar vir Alwyn se vordering,” het hy gesê. “Dit is ’n wonderwerk en ons is dankbaar vir die Here dat my seun nog by ons is.”