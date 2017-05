Alle mans, vul hierdie vraelys in – en jy kan wen!

Hierdie opname gaan oor dit wat jou alledaagse lewe raak! Ons wil graag ’n idee kry van hoe mans oor persoonlike versorging, hul voorkoms en hul klerekas dink, dit benader en hoe hulle dit hanteer.

Vir jou deelname kom jy outomaties in aanmerking vir ’n gelukstrekking waarin twee R1 000-geskenkbewyse en ses van R500 van Spree op die spel is asook 20 Men’s Health-sonbrille en ’n gratis digitale intekening vir ’n jaar op Men’s Health of Kick Off.

Die vraelys kan op enige rekenaar, tablet of slimfoon voltooi word.

Indien jy met die opname begin het, maar dit om enige rede nie kon voltooi nie, kan jy enige tyd terugkeer om dit te voltooi deur net op die skakel hier onder te klik. Jy kan dan voortgaan waar jy opgehou het en hoef nie van voor af te begin nie.

Klik hier om reguit na die opname te gaan.