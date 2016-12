Aktiviste vra dat Gerrie Nel die moordsaak teen Poppie se ma, stiefpa hanteer

’n Donker Kersfees lê voor vir die Koekemoers en dalk nog ’n donkerder nuwe jaar met die Geregtigheid vir Poppie-aktiviste wat vra dat die welbekende Bulhond, adv. Gerrie Nel, die saak teen Louisa en Kobus hanteer…

Die kanse dat Louisa Koekemoer, ma van die vermoorde driejarige kleuter Poppie van der Merwe, voor Kersfees in ’n dringende aansoek om borgtog in die Noord-Gautengse hooggeregshof gaan slaag, raak al hoe skraler. Sy sal waarskynlik Oukersaand steeds in die selle op die grond slaap.

Kobus Koekemoer (43), Poppie se stiefpa, se doppie is ook reeds geklink aangesien hy ook eers weer op 25 Januarie in die hof sal verskyn.

Intussen het die Geregtigheid vir Poppie-aktiviste besluit om ’n petisie aan die Nasionale Vervolgingsgesag (NVG) voor te lê om die welbekende staatsadvokaat Gerrie Nel op klein Poppie se moordsaak te sit wanneer dit ook na verwagting volgende jaar in die hooggeregshof begin.

Die hofrekords van Louisa (45) se vorige mislukte borgaansoek Maandag in die Brits-landdroshof, was teen Donderdag getranskribeer, maar nog nie in die hande van haar regspan om teen landdros Jethro Mosime se beslissing in die hooggeregshof te gaan appelleer nie.

Dié rekords is nodig om vir die dringende aansoek voor te berei.

“Dit is onwaarskynlik dat dit voor Kersfees gaan gebeur,” het Adrian Nell, Louisa se regsverteenwoordiger aan Huisgenoot gesê. “Almal is al met vakansie, so dit gaan moeilik.” Hy het Huisgenoot egter verseker hulle gaan met alles in hul vermoë steeds probeer voortbeur.

Adrian glo nie sy kliënt, wat soos haar man van moord aangekla word, is ’n vlugrisiko nie en hou vol sy het deurentyd haar samewerking aan die polisie gegee. Haar sieklike ma, Susan Bothma (69), is ook sonder heenkome gelaat terwyl haar dogter agter tralies is.

Poppie is Dinsdag, 25 Oktober, oorlede op ’n opstal naby Mamogaleskraal buite Brits, waar die gesin gewoon het.

Poppie, wat ook ’n boetie het, is met haar aankoms by die hospitaal dood verklaar en Kobus is dieselfde aand aangekeer.

Die hof het gehoor die amptelike oorsaak van Poppie se dood was kopbeserings wat deur ’n stomp voorwerp toegedien is.

Sers. Gift Matome, die ondersoekbeampte, het in sy getuienis gesê die dogtertjie het voor haar dood verskeie beserings oor haar hele lyf opgedoen, maar Louisa het dit nooit aangemeld nie. Hy is van mening daar was geen manier dat Louisa nie van die beweerde mishandeling bewus was nie.

Sy het ook verskeie weergawes gehad van wat daardie dag gebeur het.

Die Geregtigheid vir Poppie-aktiviste se versoek om mense aan boort te kry om Gerrie op die saak te kry, word wyd op sosiale media gedeel.

Hulle wil hê die egpaar moet albei “minstens lewenslank” sit vir wat na bewering aan dié engelkindjie gedoen is.

Adv. Gerrie Nel, wat hom graag vir geregtigheid van vroue en kinders beywer, het internasionaal bekendheid verwerf toe hy die staatsaanklaer was in die hofsaak waartydens die paralimpiese atleet Oscar Pistorius aangekla is vir die dood van sy meisie, Reeva Steenkamp.

Hy staan as die “Bulhond” van die NVG bekend aangesien hy tot die bitter einde veg en as hy sy kop daarop gesit het dat iemand skuldig is nie laat los nie.