Afrikaanse sterre oefen dat die biesies bewe – kyk foto’s!

Doelwitte is mos makliker om te bereik as jy weet daar is iemand wat dit saam met jou doen.

Gelukkig het van ons gunstelingsterre die jaar reg begin deur hard te oefen en gesonder te eet. Kyk hier na hulle as inspirasie om jou eie wenslyisie vir die jaar te help korter maak.

Die sangeres Riana Nel het vandeesweek haar derde week van oefening aangedurf en dié mamma van ’n babaseuntjie staan steeds sterk.

In haar eerste week van oefening het sy ’n foto van haarself in oefenklere op Instagram gedeel en geskryf: “Okay ouens: elke dag hierdie week was nie iets wat ek gewoonlik doen nie. Maar dit is hoogtyd!”

A photo posted by Riana Nel (@riananelofficial) on Jan 13, 2017 at 7:33am PST

Check! A photo posted by Riana Nel (@riananelofficial) on Jan 12, 2017 at 7:19am PST

Toe kom die tweede week en dié keer skryf sy: “So ver so goed. Ek is een van daardie mense wat bid en vra: ‘Asseblief Here mag ek verslaaf raak aan oefen! Watter tyd in die dag is die beste om te oefen en hoekom?’”

A photo posted by Riana Nel (@riananelofficial) on Jan 18, 2017 at 12:10am PST

En vandeesweek het sy ’n glimlaggende gesiggie gedeel toe sy vir die derde week in ’n ry haarself op die trapmeul bevind. Dit wil gedoen wees, Riana!

Derde week! 😝 A photo posted by Riana Nel (@riananelofficial) on Jan 25, 2017 at 8:53am PST

Sy het ook ’n foto van ’n gesonde maaltyd gedeel en geskryf sy probeer wegbly van stysel.

A photo posted by Riana Nel (@riananelofficial) on Jan 22, 2017 at 10:50pm PST

Die akteur Armand Aucamp het op sy Instagram geskryf hy voel vanjaar “fikser, vinniger, sterker en gesonder” as ooit tevore.

Hy het vandeesmaand 30 jaar oud geword en ’n ongesonde verjaardagkoek is vervang met ’n “koek” van ’n mooi versierde piesang, een wat enige banter soos hy se hart sal verbly.

A photo posted by Armand Aucamp (@armandaucamp) on Jan 10, 2017 at 9:55pm PST

Hy woon ook gereeld ‘n unieke soort oefenklas by waar die sweet jou aftap. Hy het reeds in 2016 hard geoefen en skryf dat hy in 2017 selfs groter wil gaan. Die min-koolhidraat-baie-vet-leefstyl fassineer hom ook al sedert verlede jaar.

A photo posted by Armand Aucamp (@armandaucamp) on Dec 31, 2016 at 1:15am PST

A photo posted by Armand Aucamp (@armandaucamp) on Jan 10, 2017 at 11:43pm PST

As ’n mens so na ’n foto uit sy jonger jare kyk, kan jy sien al die gesond eet en oefening is die moeite werd – hy lyk voorwaar gesonder en slanker as ooit tevore!

A photo posted by Armand Aucamp (@armandaucamp) on Jan 25, 2017 at 8:42pm PST

Die aktrise Angelique Potgieter het vandeesweek haar tweede gimsessie vir die jaar aangedurf en in ‘n video op Instagram kan jy sien sy het omtrent hard gewerk. Nou weet ons wat haar geheim is om die swangerskapvetjies vinnig af te skud. Sy is reeds weer slank en pragtig nadat sy einde verlede jaar vir die eerste keer ma geword het.

A video posted by Angelique Potgieter (@angeliquegerber83) on Jan 22, 2017 at 8:34pm PST

A video posted by Angelique Potgieter (@angeliquegerber83) on Jan 8, 2017 at 8:53pm PST

Die sangeres Franja du Plessis het ook onlangs haarself saam met oefenmaats in die gimnasium bevind en geskryf:

“Dit was tyd!!! Weer terug by @stiaan_ras (’n fiksheidinstrukteur) om al die ekstra vakansie gewig af te skud!”