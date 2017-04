Afrikaanse sangeres op 45 mooier as ooit

Franja du Plessis het Woensdag in ’n pragboodskap hulde gebring aan haar gewilde countrysangeres-ma, Juanita du Plessis, op haar 45ste verjaardag.

Franja (23), wat self opgang in die Afrikaanse musiekbedryf maak en Sondag twee Ghoemas losgeslaan het, het langs ’n foto van haar beeldskone ma geskryf: “My mooie moeder Mamma! Baie baie geluk met Mamma se verjaarsdag! Mag dit ‘n jaar wees gevul met liefde,vrede en geluk en mag God Mamma in oorvloed seën!”

En ’n mens moet inderdaad saamstem wanneer Franja die skoonheid besing van haar ma, wat in Windhoek, Namibië, gebore is.

Jy kan jou maklik misgis en Juanita vir Franja se ouer suster aansien! Franja, wat Sondag by die Ghoemas as beste nuweling en vrouekunstenaar van die jaar vir haar debuutalbum, My verhaal, aangewys is, lyk by die dag meer op ’n druppel na haar ma.

“Mamma raak net jonger en mooier! Een van die mooiste mense wat ek ken! En dis so voorreg om Mamma ons ma te kan noem! Ek hoop dis ‘n lekker dag! Mag Mamma altyd wees wat God oor Mamma geroep het! Lief Mamma oneindig! X” eindig sy haar boodskap.