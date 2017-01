Afrikaanse sanger skrik groot vir VIER rotte in sy bed!

Chris Chameleon het die afgelope week ’n ontdekking in sy bed gedoen wat wraggies erger as ’n nagmerrie is.

Ná meer as 1 000 km se langpad ry het ’n moeë Chris Maandagaand by sy strandhuis aangekom om ‘n bietjie te ontspan en vakansie te hou.

“Ek was lanklaas hier en het ná 1 000 km se ry daar aangekom, uitgepak, gestort en reguit bed toe gegaan. Ek het ’n hele ruk lank niksvermoedend in die bed lê en lees,” vertel die sanger van Johannesburg.

“Toe my beminde langs my in die bed klim, was daar dadelik ’n gilletjie. Ek het die duvet opgelig en daar het hulle gelê: vier babarotte, die een helaas verbrysel deur ’n inskuiwende voet.

“Met die eerste kyk het ek eintlik groter geskrik, want ek het gedink dis koringkrieke; maar ja, toe is dit iets minder ergs: rotte.”

Die sanger het nog nie verklap waar die strandhuis is nie, maar sê dis van hout. “Ek dink ma-rot het gesien hier is niemand nie en het toe êrens ingekom en gedink die middel van ’n groot bed is die beste tuiste om haar kroos ’n voordelige voorsprong in die lewe te gee.”

Chris erken hy het groot geskrik vir dié grillerige verrassing in die bed.

“Ek het eers saam met my beminde my afkeur luidkeels geuiter – die bure sê daar is geskree, maar ek stry, dit was net luidkeelse protes. Ek het die paslaken om die groepie toegevou en hulle buite in die hande van Moeder Natuur oorgelaat en toe die volgende uur intense psigoterapeutiese behandeling op my beminde toegepas,” vertel hy verder.

Chris het weer die volgende nag in die bed geslaap, maar meen dit is onwaarskynlik dat die rotte gou sal terugkeer; dus bekommer hy hom nie te veel daaroor om die lakens elke aand weer na te gaan nie.

“Op die plaas kyk ek wel altyd eers in my skoene omdat ons slange en spinnekoppe daar het,” sê hy.