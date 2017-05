Afrikaanse sanger deel roerende inskrywing ná beste vriend in gru-botsing sterf wat byna hele gesin uitwis

Hierdie was my langste beste vriend. Ons was van kleuterskool af saam. Deur matriek..ons wou die wereld verander toe ons op Hskool was..in Parys. Vanoggend was ek by my seuntjie se bulletjierugby in Pta…en Frank by sy seun se rugby erens op n ander dorp…maar tragies is hy en sy vrou en seuntjie oorlede in n ongeluk oppad huistoe. Hier waar ek staan is ek stukkend. Ek en my pel het baie planne gehad vir die toekoms…Maar ek het besef…die dag van more is aan niemand beloof nie….Gee dadelik julle kids n druk en vertel vir almal wie jy lief is dat jy vir hul lief is….want die lewe is kort…en n gift…gaan jou mis my vriend…RIP Frank Streicher en sy gesin…jxxxxx

