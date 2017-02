Aanvalsgewere gebruik in rooftog van miljoene rande se juweliersware by SA lughawe

Ses verdagtes, tot die tande toe gewapen met R4/R5-aanvalsgewere en pistole, het Sondagaand ’n man by die Kaapse Internasionale Lughawe van R8 miljoen se juweliersware beroof.

Die juweliersware is volgens berigte by ’n veiling in Johannesburg gekoop.

Die man is glo ongeveer 22:45 by die lughawe in ’n lokval gelei. Hy en die vier privaatveiligheidsbeamptes wat hom vergesel het, is deur die verdagtes oorrompel. Die verdagtes het hul gesigte met klapmusse bedek.

“Tydens die gewapende rooftog is een van die sekuriteitsbeamptes ook van sy privaatvuurwapen beroof,” het Frederick van Wyk van die SA Polisiediens bekend gemaak.

Die verdagtes het na bewering in twee voertuie wat in Bellville en Maitland onderskeidelik gesteel is gevlug. Die wit Toyota Corolla en ’n blou BMW is later op die pad na die lughawe gevind.

Niemand is nog in verband met die voorval in hegtenis geneem nie.

Bronne: news24.com, ewn.co.za