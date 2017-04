9-jarige meisie sterf ná slaappille in melkskommel

’n 9-jarige meisie van Jeffreysbaai is dood nadat haar ma glo slaappille in haar melkskommel gegooi het.

Die ma het na bewering Woensdagaand ’n uitval met haar vriend gehad en toe glo besluit om slaappille te drink. Sy het blykbaar eers vir haar dogter van die slaappille ingegee deur dit in haar melkskommel in te meng en vir haar te gee voordat sy gaan slaap. Hierna het die ma glo self ook slaappille gedrink.

Dit is nog onduidelik hoeveel slaappille vir die dogter ingegee is.

“Die ma het toe die volgende oggend wakker geword, maar die dogter het nie,” sê kapt. Gerda Swart, polisiewoordvoerder.

Toe die ma Donderdagoggend besef haar dogter is dood, het sy glo haar eie lewe probeer neem deur haar polse te sny.

Haar vriend (waarmee sy die uitval gehad het) het op haar afgekom en haar hospitaal toe geneem. Hy het ook die polisie in kennis gestel nadat hy besef het wat gebeur het.

“Die ondersoek is nog in ’n baie vroeë stadium en ons is nog besig is om verklarings te bekom,” sê kaptein Swart.

“Ons wag nog vir die uitslag van die amptelike lykskouing. Op die stadium is daar net ’n geregtelike doodsondersoek geopen, want ons ken nie die meisie se mediese geskiedenis nie. Maar indien daar wel bevind word dat daar vuilspel was, sal dit baie vinnig verander na ’n klag van moord toe.”