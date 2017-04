82-jarige ouma geskiet in borskas – en oorleef

Eileena Martin (82) staan uitdagend voor die sitkamervenster van haar munisipale tweeslaapkamerwoonstel oor die strate van Lavender Hill en uitkyk.

Twee koeëlgate het die glas gekraak, maar sy weier om in die huis weg te kruip waarin sy al langer as 20 jaar woon.

“Die enigste keer dat ek hier uitgevat sal word, is wanneer die Here kom,” hou Eileena vol.

Haar familie het gevrees daardie dag het Dinsdag aangebreek toe ’n dwaalkoeël deur die venster van haar blyplek in Shepherd Court dring en Eileena in die bors tref.

Maar ’n dag ná die amper noodlottige ervaring, is Mamma, soos sy bekendstaan, terug by die huis en vasbeslote om nie haar huis as gevolg van skietlustige bendelede prys te gee nie.

Van haar bure het ook koeëlgate in hul ruite en deure sedert geweld twee weke gelede tussen die bendes Mongrels, Corner Boys en Fast Guns uitgebreek het.

Eileena was Dinsdag in die sitkamer van haar woonstel met kos vir een van die bure se honde in haar hand toe skote net voor die middaguur opklink.

Een het haar in die bors getref net toe sy die voordeur oopmaak. Haar buurman en neef, Coby Naude, het Eileena hoor skree sy is geskiet.

“Ek het op die trapportaal uitgegaan, haar gegryp en by my huis ingetrek. Ek het haar op die grond neergelê en vir haar gesê sy moet kalm bly. Mamma was stil en het probeer ontspan, maar ek was paniekerig, want daar was niks wat ek kon doen nie. Dit was hel buite soos die koeëls gevlieg het.”

Sy vrou, Sabina, het die polisie en ’n ambulans gebel. Paramedici het die wond skoongemaak en verbind en haar na die plaaslike gesondheidsorgsentrum geneem.

“Dis ’n wonderwerk Mamma is nie dood nie. Sowel die koeël as die stres op haar angina-hart kon haar einde beteken het,” sê ’n geskokte Sabina.

Eileena sê die bure is besorg en loer heeltyd in om te hoor hoe dit met haar gaan.

“Ag, ek is piekfyn,” sê sy. “Die Here is goed.”

Sy erken sy was geskok toe sy besef sy is geskiet.

“Ek kan die gevoel nie beskryf nie; ek was in skok. Maar dit was gister. Vandag voel ek veel beter.”

Kort voor die koeël deur die venster gekom het, het sy haar wasgoed opgehang toe jong mense waarsku bendeskietery word verwag.

Sy het kalm die res van haar wasgoed opgehang, onder meer haar gunstelingjeans, voor sy met die trap na haar woonstel op die tweede verdieping opgestap het.

“Ek is teleurgesteld in diegene wat skiet en die gemeenskap ontstel. Dit wat hulle doen, is verkeerd,” sê Eileena kopskuddend.

Sabina erken sy is bekommerd oor haar tante se welstand.

“Selfs ek is bang om hier te woon. Snags slaap ek op die vloer saam met my dogter ingeval dwaalkoeëls deur ons vensters kom. Wat van Mamma, wat alleen bly?”

Maar die vurig onafhanklike ma van drie sê al sal sy ’n paar aande by haar kinders se huise deurbring, sal sy nie uit haar woonstel trek nie.

“Dit is my huis – dit was al die jare en sal nog baie jare wees. Ek gaan nie toelaat dat so iets my hier uit dwing nie.”

